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Стадион «Реала» станет складом на время эпидемии коронавируса

вчера, 15:53

Сообщается, что домашний стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет переквалифицирован в склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.

На стадионе будут храниться необходимые материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся.

Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:20
Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
Это фейк. Месська там только по пиарился а на самом деле не чем не помог.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:08
Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
враньё . уже твиттер барсы опубликовал опровержение .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
вчера в 19:46
Молодцы Реал хотят помогать людям в тежелое время а в Барселоне в это время собачатся между собой из за зарплаты и скоро покусают там друг друга, этим эгоистам наплевать на клуб каждый хочет урвать свой кусок а не думают о том что вокруг люди умирают. Презедент Реала пожертвовал большую сумму денег а презедент Барсы что? А ничего! Тоже только о своих интересах думает. И это больше чем клуб??
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
    вчера в 19:45
    Молодцы Реал хотят помогать людям в тежелое время а в Барселоне в это время собачатся между собой из за зарплаты и скоро покусают там друг друга, этим эгоистам наплевать на клуб каждый хочет урвать свой кусок а не думают о том что вокруг люди умирают. Презедент Реала пожертвовал большую сумму денег а презедент Барсы что? А ничего! Тоже только о своих интересах думает. И это больше чем клуб??
    Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответил Funny_Smailik
    вчера в 19:14
    Стадион «Реала» станет складом на время эпидемии коронавируса Он и был складом, точнее кладбищем талантов =)
      Donetsk_the_BEST
      Donetsk_the_BEST
      вчера в 18:40
      А стадион Атлетико станет парковкой для автобусов
      рус фан
      рус фан
      вчера в 18:14, ред.
      Правильное решение, Реал помогает в трудные времена.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      вчера в 17:23
      Стадион «Реала» станет складом на время эпидемии коронавируса

      Он и был складом, точнее кладбищем талантов =)
      LOpp
      LOpp ответил ДСА
      вчера в 16:42
      Ну хоть не морг там оборудывают.
      тоже самое хотел написать
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 16:14
      Молодцы Реал хотят помогать людям в тежелое время а в Барселоне в это время собачатся между собой из за зарплаты и скоро покусают там друг друга, этим эгоистам наплевать на клуб каждый хочет урвать свой кусок а не думают о том что вокруг люди умирают. Презедент Реала пожертвовал большую сумму денег а презедент Барсы что? А ничего! Тоже только о своих интересах думает. И это больше чем клуб??
      Kresi frok
      Kresi frok
      вчера в 16:11
      Зимнии колеса можно будет там хранить?
      ДСА
      ДСА
      вчера в 15:55
      Ну хоть не морг там оборудывают.
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