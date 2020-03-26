Стадион «Реала» станет складом на время эпидемии коронавируса

Сообщается, что домашний стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет переквалифицирован в склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.
На стадионе будут храниться необходимые материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся.
Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.
Он и был складом, точнее кладбищем талантов =)
Он и был складом, точнее кладбищем талантов =)