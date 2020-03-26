Стадион «Реала» станет складом на время эпидемии коронавируса

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вчера, 15:53

Сообщается, что домашний стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» на время пандемии коронавируса будет переквалифицирован в склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.

На стадионе будут храниться необходимые материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся.

Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.