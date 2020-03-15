Усманов заплатит за права на название стадиона «Эвертона» £200 млн

«Эвертон» готов продать права на название нового клубного стадиона российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
Сумма сделки составит 200 миллионов фунтов. Стороны близки к соглашению. Контракт будет рассчитан на длительный срок — более 10 лет.
Отмечается, что стадион может получить название «USM Arena».
Тебе задали обычный вопрос....
Не знаешь - не отвечай....
Алаверды)...
Тебе задали обычный вопрос....
Не знаешь - не отвечай....
Алаверды)...
Владелец "Эвертона" Мошири - правая рука Усманова, которая отвечала за все его финансовые операции, в сущности, он и миллиардером на службе Усманову стал, до этого был просто бухгалтером.
Теперь он перебрался в Англию, и хочет привлечь дополнительные деньги в клуб, вот и лепит крайне сомнительный контракт, а уж как они с Усмановым рассчитаются, это их дело.
Владелец "Эвертона" Мошири - правая рука Усманова, которая отвечала за все его финансовые операции, в сущности, он и миллиардером на службе Усманову стал, до этого был просто бухгалтером.
Теперь он перебрался в Англию, и хочет привлечь дополнительные деньги в клуб, вот и лепит крайне сомнительный контракт, а уж как они с Усмановым рассчитаются, это их дело.