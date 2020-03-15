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Усманов заплатит за права на название стадиона «Эвертона» £200 млн

сегодня, 10:16

«Эвертон» готов продать права на название нового клубного стадиона российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Сумма сделки составит 200 миллионов фунтов. Стороны близки к соглашению. Контракт будет рассчитан на длительный срок — более 10 лет.

Отмечается, что стадион может получить название «USM Arena».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:29
нормальное патриотичное вложение .. )
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:08
Да, к сожалению...и это волнует больше, чем название стадиона...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:04
Так это покупка индульгенции на право проживания вместе с бизнесом.Как у Абрамовича.Из Англии выдачи пока нет.Можно сваливать.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:00
Ты его как хочешь назови)...главное не название, а содержание...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:56, ред.
С вами реально чтоль говорить невозможно.....??
Тебе задали обычный вопрос....
Не знаешь - не отвечай....

Алаверды)...
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 11:57
Жирная свинья уже не знает куда свои бабки деть. Мог бы хотя бы футбол у себя на Родине развивать начать. А потом ещё плюётся в людей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:53
Путин молодец,его люди за имя около 240 млн евро бросают на ветерь,когда пенсионеры думают,что лучше умереть,чем жить.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:09
Глубоко закопал хитрый Алишер). Красавчик).
Не знаю насчет глубоко закопал. На самом деле это, кажется, обычная серая схема финансирования просто.

Владелец "Эвертона" Мошири - правая рука Усманова, которая отвечала за все его финансовые операции, в сущности, он и миллиардером на службе Усманову стал, до этого был просто бухгалтером.

Теперь он перебрался в Англию, и хочет привлечь дополнительные деньги в клуб, вот и лепит крайне сомнительный контракт, а уж как они с Усмановым рассчитаются, это их дело.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:05
Развели
Parma1972
Parma1972
сегодня в 10:40
А Мордовия- арена не хочет продать права на название Усманову?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:36
Глубоко закопал хитрый Алишер). Красавчик).
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:36
А зенит когда деньги в казну вернет за Газпром Арену?...
holms918
holms918
сегодня в 10:35
Совсем "колпак" сорвало.
Медив
Медив
сегодня в 10:31
ТьфуНаТебя Стэдиум
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