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Роналду приобрел спорткар почти за 10 млн евро

сегодня, 10:13

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 млн евро. В мире есть всего 10 таких автомобилей. Они выпущены к 110-летию фирмы, являясь лимитированной серией.

Ранее стало известно, что Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:11
Имеет на это полное право! И не нужно вот тут говорить, что лучше бы он дал денег тем, кто сейчас остро нуждается в них и дал средств на борьбу с коронавирусом. Он и дает столько сколько нужно!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:00
хорошая машинка
wingback
wingback
сегодня в 11:48
очередной глиновоз
Van Vanovich
Van Vanovich ответил дяденька Онуфрий
сегодня в 11:33
статусности ?? да еще и путика приплел ,посмотри сколько людей нравится следить за карьерой португальца и потом поразмысли сколько по всему миру -хотя нет даже в самой росии. ненавидят путина (ничего личного мне на обеих .......й ).
да шути же он)). и ты прав
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:30
Смешной этот Роналду... Не знает что ли ??? Что стоимость тачки обратно пропорциональна статусности и крутизне....
статусности ?? да еще и путика приплел ,посмотри сколько людей нравится следить за карьерой португальца и потом поразмысли сколько по всему миру -хотя нет даже в самой росии. ненавидят путина (ничего личного мне на обеих .......й ).
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:30
его деньги конечно. а мог бы какому то клубу из 2-го или 3го дивизиона помочь
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:29
Смешной этот Роналду... Не знает что ли ??? Что стоимость тачки обратно пропорциональна статусности и крутизне....
)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:50, ред.
Смешной этот Роналду...
Не знает что ли ???
Что стоимость тачки обратно пропорциональна статусности и крутизне....

VIPded
VIPded
сегодня в 10:34
Куда-то надо же зряплату тратить..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
Красиво жить не запретишь...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Че писать об этом. Его деньги и он вправе ими распоряжаться. Щас начнётся...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:16, ред.
Вот это новость куда более реальнее чем 5 приобретенных им же аппарата ИВЛ!
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