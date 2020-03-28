Роналду приобрел спорткар почти за 10 млн евро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 млн евро. В мире есть всего 10 таких автомобилей. Они выпущены к 110-летию фирмы, являясь лимитированной серией.
Ранее стало известно, что Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких.
Не знает что ли ???
Что стоимость тачки обратно пропорциональна статусности и крутизне....
Не знает что ли ???
Что стоимость тачки обратно пропорциональна статусности и крутизне....