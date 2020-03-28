Роналду приобрел спорткар почти за 10 млн евро

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сегодня, 10:13

Нападающий «Ювентуса» стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 млн евро. В мире есть всего 10 таких автомобилей. Они выпущены к 110-летию фирмы, являясь лимитированной серией.

Ronaldo ‘buys £8.5m Bugatti Centodieci’ — with just 10 models ever created https://t.co/NoWeJm0MBB — Sun Sport (@SunSport) March 27, 2020

Ранее стало известно, что Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких.