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Алекс Сандро и Данило вылетели из Турина в Бразилию

сегодня, 04:38

Защитникам «Ювентуса» Алексу Сандро и Данило дали разрешение на вылет в Бразилию.

Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса, и оба игрока решили вернуться на родину после двухнедельной самоизоляции.

Вчера появилась информация о том, что «Ювентус» недоволен игроками, которые улетели из страны в разгар пандемии. Напомним, ранее Турин покинули Сами ХедираДуглас КостаМиралем Пьянич и Гонсало Игуаин. Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду улетел в Португалию до пика эпидемии в стране, а после не смог вернуться из-за запрета на международные перелёты.

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