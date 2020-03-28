Алекс Сандро и Данило вылетели из Турина в Бразилию

1585359524

сегодня, 04:38

Защитникам «Ювентуса» и Данило дали разрешение на вылет в Бразилию.

Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса, и оба игрока решили вернуться на родину после двухнедельной самоизоляции.

Вчера появилась информация о том, что «Ювентус» недоволен игроками, которые улетели из страны в разгар пандемии. Напомним, ранее Турин покинули Сами Хедира, Дуглас Коста, Миралем Пьянич и Гонсало Игуаин. Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду улетел в Португалию до пика эпидемии в стране, а после не смог вернуться из-за запрета на международные перелёты.