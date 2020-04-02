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Переход Алиссона из «Ромы» в «Челси» сорвался из-за Грановской

сегодня, 04:50

«Челси» в 2018 году хотел оформить трансфер голкипера сборной Бразилии Алиссона, который в то время выступал за «Рому».

Как утверждает источник, переговоры находились в завершающей стадии, однако директор «Челси» Марина Грановская была уверена, что ей удастся убедить Тибо Куртуа остаться в лондонском клубе. В итоге после ухода Куртуа в «Реал» Алиссона подписал «Ливерпуль», а «Челси» купил вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

Недавно появился слух об интересе «синих» к голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру, однако 34-летний немец предпочёл бы остаться в мюнхенском клубе.

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ОПС
ОПС
сегодня в 05:14, ред.
Ну, значит так было нужно... женщине.
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