«Барселона» не собирается продавать Гризманна

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сегодня, 08:30

По информации Marca, «Барселона» не будет продавать нападающего Антуана Гризманна.

Источник сообщает, что «Барса» не рассматривает варианты с включением французского игрока в сделку по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Также отмечается, что и сам Гризманн не хочет покидать каталонский клуб. В «Барсе» считают, что игрок сможет адаптироваться в клубе и начнет показывать высокий результат.