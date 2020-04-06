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«Барселона» не собирается продавать Гризманна

сегодня, 08:30

По информации Marca, «Барселона» не будет продавать нападающего Антуана Гризманна.

Источник сообщает, что «Барса» не рассматривает варианты с включением французского игрока в сделку по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Также отмечается, что и сам Гризманн не хочет покидать каталонский клуб. В «Барсе» считают, что игрок сможет адаптироваться в клубе и начнет показывать высокий результат.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:03
С Неймаром он заиграет в Барсе.
рус фан
рус фан
сегодня в 12:20
Гризман в каталонии играет гораздо слабее чем это было в Сосьедаде, Атлетико и сб Франции, но продавать не собираются, возможно его ждет вариант Коута.
112910415
112910415
сегодня в 12:05
хороший он
и к интерьеру подходит, и мурлычет ...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:29
Вот и чудесно
shlomo
shlomo
сегодня в 10:09
Будем посмотреть....
BenderBender
BenderBender ответил VIPded
сегодня в 09:55
Никому уже этот предатель не нужен...)))
Никому не нужен Чалов. Как и остальные кони. Включая Головина.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:53
Желающих нет.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:41
Никому уже этот предатель не нужен...)))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 09:22
Время покажет.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 09:01
да он особо никому не нужен
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:50
посмотрим
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