«Атлетико» и «Валенсия» претендуют на Лосано

Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Испании.
На 24-летнего мексиканца претендуют «Атлетико» и «Валенсия». Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Наполи» не могут сойтись в цене Лосано. В текущем сезоне на счету хавбека 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 голевая передача.
Раз уже случились подобные случаи, поясните алгоритм принятия решений.
Допустим, матч Белшина (0 очков в таблице) против Энергетика (9 очков).
Кэффы (условно) 10 4 1,5. Кто-то рискует и ставит много на Белшину, шобы поднять очков.
Т.е. ставит 1, имея в виду Белшину с десяткой.
Но хозяева перепутались, Энергетик играл дома и победил.
Вопрос: чья ставка зайдёт - того, кто ставил на 1 (Белшину) или 2 (итогового победителя)?
И ещё. Если всё же победит Белшина, играя в гостях, по какому кофу расчитают?
А вообще-то тут весьма скользкий момент. Обычно учитывается сила команды и фактор своего поля, а уж потом коэффициенты буков. А при такой путанице каждый может повернуть как ему выгодно. В моём примере ставя на Белшину ,взять ставку при победе Энергетика.
В этой связи пожелание - повнимательнее относиться к линии, сверять с другими источниками.
А может и разъяснить это всё в Правилах конкурса...
Раз уже случились подобные случаи, поясните алгоритм принятия решений.
Допустим, матч Белшина (0 очков в таблице) против Энергетика (9 очков).
Кэффы (условно) 10 4 1,5. Кто-то рискует и ставит много на Белшину, шобы поднять очков.
Т.е. ставит 1, имея в виду Белшину с десяткой.
Но хозяева перепутались, Энергетик играл дома и победил.
Вопрос: чья ставка зайдёт - того, кто ставил на 1 (Белшину) или 2 (итогового победителя)?
И ещё. Если всё же победит Белшина, играя в гостях, по какому кофу расчитают?
А вообще-то тут весьма скользкий момент. Обычно учитывается сила команды и фактор своего поля, а уж потом коэффициенты буков. А при такой путанице каждый может повернуть как ему выгодно. В моём примере ставя на Белшину ,взять ставку при победе Энергетика.
В этой связи пожелание - повнимательнее относиться к линии, сверять с другими источниками.
А может и разъяснить это всё в Правилах конкурса...