«Атлетико» и «Валенсия» претендуют на Лосано

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вчера, 22:51

Полузащитник «Наполи» может продолжить карьеру в Испании.

На 24-летнего мексиканца претендуют «Атлетико» и «Валенсия». Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Наполи» не могут сойтись в цене Лосано. В текущем сезоне на счету хавбека 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 голевая передача.