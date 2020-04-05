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«Атлетико» и «Валенсия» претендуют на Лосано

вчера, 22:51

Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Испании.

На 24-летнего мексиканца претендуют «Атлетико» и «Валенсия». Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Наполи» не могут сойтись в цене Лосано. В текущем сезоне на счету хавбека 16 матчей в Серии А, 2 гола и 1 голевая передача.

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Mikki
Mikki ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:23, ред.
Добрый день! Раз уже случились подобные случаи, поясните алгоритм принятия решений. Допустим, матч Белшина (0 очков в таблице) против Энергетика (9 очков). Кэффы (условно) 10 4 1,5. Кто-то рискует и ставит много на Белшину, шобы поднять очков. Т.е. ставит 1, имея в виду Белшину с десяткой. Но хозяева перепутались, Энергетик играл дома и победил. Вопрос: чья ставка зайдёт - того, кто ставил на 1 (Белшину) или 2 (итогового победителя)? И ещё. Если всё же победит Белшина, играя в гостях, по какому кофу расчитают? А вообще-то тут весьма скользкий момент. Обычно учитывается сила команды и фактор своего поля, а уж потом коэффициенты буков. А при такой путанице каждый может повернуть как ему выгодно. В моём примере ставя на Белшину ,взять ставку при победе Энергетика. В этой связи пожелание - повнимательнее относиться к линии, сверять с другими источниками. А может и разъяснить это всё в Правилах конкурса...
Здрасти. Попросил статистиков внимательнее следить за параметром хозяева-гости, но в данном случае федерация хозяев поменяла за 2 дня до матча, т.е. когда ставки уже принимались(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:55
Добрый день!
Раз уже случились подобные случаи, поясните алгоритм принятия решений.
Допустим, матч Белшина (0 очков в таблице) против Энергетика (9 очков).
Кэффы (условно) 10 4 1,5. Кто-то рискует и ставит много на Белшину, шобы поднять очков.
Т.е. ставит 1, имея в виду Белшину с десяткой.
Но хозяева перепутались, Энергетик играл дома и победил.
Вопрос: чья ставка зайдёт - того, кто ставил на 1 (Белшину) или 2 (итогового победителя)?
И ещё. Если всё же победит Белшина, играя в гостях, по какому кофу расчитают?

А вообще-то тут весьма скользкий момент. Обычно учитывается сила команды и фактор своего поля, а уж потом коэффициенты буков. А при такой путанице каждый может повернуть как ему выгодно. В моём примере ставя на Белшину ,взять ставку при победе Энергетика.
В этой связи пожелание - повнимательнее относиться к линии, сверять с другими источниками.
А может и разъяснить это всё в Правилах конкурса...
Climent
Climent
сегодня в 11:56
Атлетико предпочтительнее.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:57
Совсем не зашло в Неаполе.
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