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Бывший вице-президент «Барселоны»: «В руководстве есть группировки»

вчера, 18:07

Бывший вице-президент «Барселоны» Хорди Местре поделился мнением о конфликтах в руководстве клуба, а также прокомментировал слова нынешнего вице-президента «сине-гранатовых» Эмили Руссо в адрес президента клуба Хосепа Бартомеу:

Руководство разобщено. Я поэтому и покинул клуб в прошлом году. Очевидно, что мы не были одной командой. Меня не удивляет нынешняя ситуация. Видел в совете директоров непримиримые группировки.

Руссо не нужно было выносить сор из избы. Никому на пользу не идет тот факт, что конфликты предаются огласке. В «Барселоне» как учреждении нет кризиса, но есть проблемы в руководстве. Нужно уметь принимать на себя давление, будучи менеджером «Барселоны».

Хорошо знаю Бартомеу. Он умеет справляться с критикой. Бартомеу не принимает решения на эмоциях. Руссо считает, что власть опьяняет Бартомеу. Может быть, это касается самого Руссо?

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ДСА
ДСА
вчера в 19:03
Никому нельзя верить.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:15
баски рулят ))) хорошего обновления клубу!
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:12
Группировки есть везде.В любом обществе.В любом социуме.Есть у обезьян,есть у шакалов,есть у муравьев пчел и ос. Даже у мух есть когда прилетают на г.Кого он хотел удивить?
Youngberg
Youngberg ответил Трубадур
вчера в 18:11
Откуда знаешь?
В каждой команде есть группировки, ты этого не знал? Барселона не исключение.
Трубадур
Трубадур ответил Youngberg
вчера в 18:08
есть, факт
Откуда знаешь?
Youngberg
Youngberg
вчера в 18:07
есть, факт
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