Бывший вице-президент «Барселоны»: «В руководстве есть группировки»

Бывший вице-президент «Барселоны» Хорди Местре поделился мнением о конфликтах в руководстве клуба, а также прокомментировал слова нынешнего вице-президента «сине-гранатовых» Эмили Руссо в адрес президента клуба Хосепа Бартомеу:

Руководство разобщено. Я поэтому и покинул клуб в прошлом году. Очевидно, что мы не были одной командой. Меня не удивляет нынешняя ситуация. Видел в совете директоров непримиримые группировки.

Руссо не нужно было выносить сор из избы. Никому на пользу не идет тот факт, что конфликты предаются огласке. В «Барселоне» как учреждении нет кризиса, но есть проблемы в руководстве. Нужно уметь принимать на себя давление, будучи менеджером «Барселоны».

Хорошо знаю Бартомеу. Он умеет справляться с критикой. Бартомеу не принимает решения на эмоциях. Руссо считает, что власть опьяняет Бартомеу. Может быть, это касается самого Руссо?