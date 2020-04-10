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Карпин: «Ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки»

сегодня, 14:39

«Ростов» собирается возобновить общекомандные тренировки, приостановленные из-за ситуации с коронавирусом, 1 мая. Об этом на видеоконференции, организованной «РБК Юг», сообщил главный тренер ростовского коллектива Валерий Карпин.

Планируем 1 мая собрать команду, как будет развиваться ситуация, как обстановка будет здесь в Ростове-на-Дону, возможно, приступим к тренировкам, потому что российская Премьер-Лига планирует как один из вариантов начать 7 июня, возобновить чемпионат, но это все вилами на воде писано, и я думаю, что никто не знает, когда мы начнем, как все будет происходить. Но пока на данный момент ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки, возможно, с какими-то элементами разбития на группы, потому что не знаем, как все будет складываться.  

Отметим, что Карпин также высказался по вопросу продолжительности паузы между нынешним и следующим сезонами. 

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13ROS13
13ROS13
сегодня в 17:35
Можно и пораньше.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:29
с утра на демонстрацию и в поле!!)))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:22
Планируй хорошенько надейся что всё кончится.
beefs
beefs
сегодня в 14:52
ваши слова да богу в уши
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40, ред.
Вперед и с песней!
Если получится конечно))
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