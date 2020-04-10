Карпин: «Ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки»

«Ростов» собирается возобновить общекомандные тренировки, приостановленные из-за ситуации с коронавирусом, 1 мая. Об этом на видеоконференции, организованной «РБК Юг», сообщил главный тренер ростовского коллектива .

Планируем 1 мая собрать команду, как будет развиваться ситуация, как обстановка будет здесь в Ростове-на-Дону, возможно, приступим к тренировкам, потому что российская Премьер-Лига планирует как один из вариантов начать 7 июня, возобновить чемпионат, но это все вилами на воде писано, и я думаю, что никто не знает, когда мы начнем, как все будет происходить. Но пока на данный момент ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки, возможно, с какими-то элементами разбития на группы, потому что не знаем, как все будет складываться.