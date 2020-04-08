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«Тамбов» не будет готовиться к возобновлению РПЛ на базе «Спартака»

вчера, 17:02

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где команда будет готовиться к возобновлению сезона:

Мы планируем приехать в Тарасовку перед началом чемпионата, собираемся жить именно там, когда возобновится чемпионат. На подготовку к возобновлению нужен примерно месяц, готовиться будем либо в Тамбове, либо в Крымске, потому что там дешевле, чем в Тарасовке. А условия там тоже хорошие. С точки зрения экономики посчитаем, где будет дешевле — туда и поедем.

Напомним, что «Тамбов» арендовал базу «Спартака» в Тарасовке перед началом второй части сезона. Ранее Худяков заявил, что клуб не будет сокращать зарплаты футболистам.

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ziborock
ziborock ответил Lazurny
вчера в 17:58
В Тарасовке фердун даже за воздух высчитывает.
Это вам не игроков за 50 тысяч покупать и стадионы за рубль, да и то государственные!)))
Lazurny
Lazurny
вчера в 17:43
В Тарасовке фердун даже за воздух высчитывает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:28
Дорого Тарасовка обходится.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:24
Волки сожрут хрющек.
drug01
drug01
вчера в 17:10
Денег нет !!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:08
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 17:02, ред.
    ну и правильно
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