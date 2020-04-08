«Тамбов» не будет готовиться к возобновлению РПЛ на базе «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где команда будет готовиться к возобновлению сезона:

Мы планируем приехать в Тарасовку перед началом чемпионата, собираемся жить именно там, когда возобновится чемпионат. На подготовку к возобновлению нужен примерно месяц, готовиться будем либо в Тамбове, либо в Крымске, потому что там дешевле, чем в Тарасовке. А условия там тоже хорошие. С точки зрения экономики посчитаем, где будет дешевле — туда и поедем.