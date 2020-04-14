Семеду приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»

1586881697

сегодня, 19:28

Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с каталонским клубом.

Действующее соглашение португальца с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. «Сине-гранатовые» хотят заключить новый договор до лета 2024-го. Однако окружение Семеду прекратило все переговоры с руководством «Барселоны». Игрок хочет иметь твердое место в основном составе и готов покинуть команду, если каталонский клуб не гарантирует ему это.

Ранее появились слухи о том, что «Барселона» может обменять Семеду на Жоау Канселу из «Манчестер Сити».