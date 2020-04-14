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Семеду приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»

сегодня, 19:28

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду не хочет продлевать контракт с каталонским клубом.

Действующее соглашение португальца с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. «Сине-гранатовые» хотят заключить новый договор до лета 2024-го. Однако окружение Семеду прекратило все переговоры с руководством «Барселоны». Игрок хочет иметь твердое место в основном составе и готов покинуть команду, если каталонский клуб не гарантирует ему это.

Ранее появились слухи о том, что «Барселона» может обменять Семеду на Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:35
Ранее появились слухи... - ключевая фраза.
Lazurny
Lazurny ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 19:31
Что, арбузами не торгует?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:30
Самеду не Самедов
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:28
да зачем он нужен
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