Голкипер «Аякса» Андре Онана может перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее трансферное окно. «Шпоры» уже контактировали с игроком, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.
Отметим, ранее стало известно, что состав «Тоттенхэма» также может пополнить хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбиа.
Валенсия может продать Кондогбия (Тоттенхэм), в этом случае Интер получит 25% от суммы трансфера.
Валенсия может продать Кондогбия (Тоттенхэм), в этом случае Интер получит 25% от суммы трансфера.