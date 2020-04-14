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Онана может перейти в «Тоттенхэм»

сегодня, 18:57

Голкипер «Аякса» Андре Онана может перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее трансферное окно. «Шпоры» уже контактировали с игроком, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Отметим, ранее стало известно, что состав «Тоттенхэма» также может пополнить хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбиа.

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Timeless
Timeless
сегодня в 19:07
«ПСЖ» присоединяется к «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму» в гонке, чтобы подписать контракт с защитником Диего Годином.


Валенсия может продать Кондогбия (Тоттенхэм), в этом случае Интер получит 25% от суммы трансфера.
drug01
drug01
сегодня в 18:57, ред.
Плохие слухи это......
shlomo
shlomo
сегодня в 18:57
Все может быть, но потом
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