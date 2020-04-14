Онана может перейти в «Тоттенхэм»

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сегодня, 18:57

Голкипер «Аякса» может перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее трансферное окно. «Шпоры» уже контактировали с игроком, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Отметим, ранее стало известно, что состав «Тоттенхэма» также может пополнить хавбек «Валенсии» .