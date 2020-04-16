Ароян: «В Екатеринбурге мне сказали, что нужна операция. Был в шоке»

Защитник «Урала» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Повредил сухожилие, а это очень хитрая ткань. На Кипре мне сделали МРТ , но качество снимка оставляло желать лучшего. Врач из Екатеринбурга сказал, что нужен максимум месяц, чтобы полностью восстановиться. Отправили снимок в Германию, там подтвердили срок. Начал тренировки через две недели, так как чувствовал себя хорошо. Хотелось подготовиться к матчу с «Сочи». Вроде боли не чувствовал, точнее она была совсем небольшая. Думал, что с помощью тренировок закачаю связки и мышцы, а в игровых упражнениях буду использовать левую ногу. Через месяц после травмы сделал еще одно МРТ , оказалось, что стало только хуже. В Екатеринбурге мне даже сказали, что нужна операция. Был в шоке. Хорошо, что в Германии встречались с подобными повреждениями, посоветовали месяц вообще ничего не делать, и тогда должно «само рассосаться». Недавно прошел повторное обследование — теперь все в порядке. Осталось получить подтверждение из Германии, и смогу наконец-то начать тренироваться пока по индивидуальному плану.