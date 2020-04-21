Джикия: «Уход Шюррле и Мельгарехо – большая потеря для „Спартака“»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в эфире «России 24» прокомментировал вероятный уход этим летом из клуба Андре Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.
Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.
А что касается Шюррле, то уход такого футболиста — огромный минус, как в раздевалке, так и для меня как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше.
Уровень чемпионата России по сравнению с тем, что было три-четыре года назад, немного упал. Если в этой ситуации иностранные футболисты будут покидать Россию, то, конечно, уровень упадёт. Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, то ребята приезжать не будут.
По слухам, новым клубом Шюррле может стать «Бешикташ».
Ещё более странно слышать это от капитана команды. Ну, а если уж говорить, об отъезде второсортных легионеров из нашего чемпионата, то уровень скорее всего вырастит, да и молодёжи будет больше шансов раскрыться.
Джикия перепутал свои личные отношения с нашим футболом.
Ещё более странно слышать это от капитана команды. Ну, а если уж говорить, об отъезде второсортных легионеров из нашего чемпионата, то уровень скорее всего вырастит, да и молодёжи будет больше шансов раскрыться.
Джикия перепутал свои личные отношения с нашим футболом.