Джикия: «Уход Шюррле и Мельгарехо – большая потеря для „Спартака“»

Капитан «Спартака» в эфире «России 24» прокомментировал вероятный уход этим летом из клуба и .

Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого футболиста — огромный минус, как в раздевалке, так и для меня как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше.

Уровень чемпионата России по сравнению с тем, что было три-четыре года назад, немного упал. Если в этой ситуации иностранные футболисты будут покидать Россию, то, конечно, уровень упадёт. Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, то ребята приезжать не будут.