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Джикия: «Уход Шюррле и Мельгарехо – большая потеря для „Спартака“»

21 апреля 2020, 03:58

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в эфире «России 24» прокомментировал вероятный уход этим летом из клуба Андре Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.

Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого футболиста — огромный минус, как в раздевалке, так и для меня как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше.

Уровень чемпионата России по сравнению с тем, что было три-четыре года назад, немного упал. Если в этой ситуации иностранные футболисты будут покидать Россию, то, конечно, уровень упадёт. Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, то ребята приезжать не будут.

По слухам, новым клубом Шюррле может стать «Бешикташ».

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 18:10
Согласен. Вирус кончится и возникнет потребность в игроках. Арнольдыч раскошелится , если будет такая необходимость.
shur
shur
21 апреля в 11:55
...у них понимающий зритель,у нас тоже вроде не дураки,у них полные
стадионы и мы,при желании можем собрать,но вот игры то нет! О каком уровне падения грузин толкует?!
Oliver S
Oliver S
21 апреля в 10:15
Вообще до лампочки, вот прям вообще. И помимо них есть еще ряд игроков, которых стоит продать.
makkie
makkie
21 апреля в 09:54
Уход обоих закономерен.
Что Мельгарехо, что Шюррле почти себя не проявили. Держать их только из-за опыта - неправильно. И так есть два деда - Ребров с Ещенко.
galem72
galem72
21 апреля в 09:37
Возможный уход парагвайца и подписание мирзова — провал спартаковской селекции и тренерского штаба. Лоренцо нужна стабильная практика на левом крыле и не скитание время от времени по флангам и скамейка. Он умеет креативить и быстро носиться на своей стороне, но не в паре с мирзовым. А на немца просто чихать с высокой колокольни. Он себя ещё на Дачах знатно "проявил": абсолютная посредственность и пассив. Думаю, аренда была лишь каким-то рекламным ходом, не более.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:03
это жизнь футбола)) таких уходов хватает) не вышло пусть уходят в чём проблема)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 08:48
Если уход таких игроков большая потеря для клуба, то этот клуб в принципе не может претендовать на, что то серьёзное.
Ещё более странно слышать это от капитана команды. Ну, а если уж говорить, об отъезде второсортных легионеров из нашего чемпионата, то уровень скорее всего вырастит, да и молодёжи будет больше шансов раскрыться.
Джикия перепутал свои личные отношения с нашим футболом.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 апреля в 08:31
Повезло этим двоим,не упадут на дно.
VIPded
VIPded
21 апреля в 07:53
Ну не в ФНЛ же им со Спартаком вместе уходить?...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 07:25, ред.
"Огромный минус" - это уход Промеса,Зе и Фернандо....
А уход Шюррле и Мельгарехо - кроме Джикии никто и не заметит...
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 06:24
всё довольно относительно, как и потеря Шюррле
beefs
beefs
21 апреля в 05:40
А своих не пробовали
ABir
ABir
21 апреля в 05:12
Мельгарехо действительно будет не хватать, а от Шюррле особой помощи, кроме моральной, не видно было. А вообще пора опуститься на землю и за реальную зарплату вводить в состав свою молодёжь. Сытые и беззаботные жирные времена заканчиваются. Надо реально оценивать свой уровень и соотносить его с реальной оплатой
Binger
Binger
21 апреля в 04:47
Хорошо играли парни, так спартак давно никто не опускал.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:44
Таких шурлле федун ещё купит не переживай.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 04:11
Выдали по паре игр хороших и всё.
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