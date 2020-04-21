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Червиченко: «Вы что, ждали, что Шюррле будет рвать жилы?»

21 апреля 2020, 03:38

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде «красно-белых» Андре Шюррле, который, скорее всего, больше не сыграет за московскую команду.

В нашем чемпионате редко выступают футболисты с таким набором трофеев, как у Шюррле. Когда немец только появился в команде, было заметно, что он отличается по классу от остальных игроков. Он более техничный и разумный футболист. Но Андре — возрастной игрок. Вы что, ждали, что он будет бегать, как 20-летний, ложиться костьми и рвать жилы? Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:59
ждали хотя бы профессионального отношения к работе за которую получает не малые деньги)))
ДСА
ДСА
21 апреля в 08:14
Надежда то была.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 08:07
Что на самом деле случилось с немцем ответит только он. Начал хорошо, потом травма, болезнь, муть.
Альфамен
Альфамен
21 апреля в 06:48
А какие у Шюррле трофеи???Ну да,чемпион мира,но в Локо например Хеведес тоже им является и к нему по самоотдаче нет вопросов,тот же Чорлука вице чемпион и тоже пашет.Все от человека зависит,профессионал он или тряпка типа Шюррле.
Q-J-G
Q-J-G
21 апреля в 05:23
в чемпионате РПЛ никто жилы не рвёт
LOpp
LOpp
21 апреля в 05:12
Шюррле рвать жилы, сало, мясо, почки не будет, потому что он веган.
ABir
ABir
21 апреля в 05:07
Рвать конечно жилы бы он не стал, но на классе должен был усилить и разнообразить игру Спартака. К сожалению этого не случилось. Не считая нескольких первых матчей с его участием
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:43
В наваре остались два человека цорн и шурлле.
Bastardo
Bastardo
21 апреля в 04:30
вы что, ждёте, что червь Спартак грязью не польёт?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 04:11
Кошелек он будет рвать, впихивая туда зарплату от Федуна!!!
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 03:43
Шуррле помог спартаку занять свое место.
Comdiv
Comdiv
21 апреля в 03:42
Ждали сколько он лечится будет.
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