Червиченко: «Вы что, ждали, что Шюррле будет рвать жилы?»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде «красно-белых» , который, скорее всего, больше не сыграет за московскую команду.

В нашем чемпионате редко выступают футболисты с таким набором трофеев, как у Шюррле. Когда немец только появился в команде, было заметно, что он отличается по классу от остальных игроков. Он более техничный и разумный футболист. Но Андре — возрастной игрок. Вы что, ждали, что он будет бегать, как 20-летний, ложиться костьми и рвать жилы? Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат.