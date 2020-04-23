«Тоттенхэм» ищет замену Орье на правый фланг обороны

«Тоттенхэм» намерен приобрести нового правого защитника вместо Сержа Орье.
Ивуариец нарушил правила карантина в Великобритании, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщается, он тренировался вместе со своим товарищем по команде Мусса Сиссоко, несмотря на то, что в стране был объявлен карантин.
«Тоттенхэм» готов рассмотреть возможность продажи Орье грядущим летом. В клубе ощущают, что неприятности, которые приносит игрок, не стоят того. Особенно учитывая его слабую игру на протяжении большей части сезона. Главным кандидатом на замену Орье рассматривается Макс Ааронс из «Норвича», к которому «шпоры» уже проявляли интерес ранее.