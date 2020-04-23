«Тоттенхэм» ищет замену Орье на правый фланг обороны

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вчера, 09:37

«Тоттенхэм» намерен приобрести нового правого защитника вместо .

Ивуариец нарушил правила карантина в Великобритании, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщается, он тренировался вместе со своим товарищем по команде , несмотря на то, что в стране был объявлен карантин.

«Тоттенхэм» готов рассмотреть возможность продажи Орье грядущим летом. В клубе ощущают, что неприятности, которые приносит игрок, не стоят того. Особенно учитывая его слабую игру на протяжении большей части сезона. Главным кандидатом на замену Орье рассматривается из «Норвича», к которому «шпоры» уже проявляли интерес ранее.