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«Тоттенхэм» ищет замену Орье на правый фланг обороны

вчера, 09:37

«Тоттенхэм» намерен приобрести нового правого защитника вместо Сержа Орье.

Ивуариец нарушил правила карантина в Великобритании, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщается, он тренировался вместе со своим товарищем по команде Мусса Сиссоко, несмотря на то, что в стране был объявлен карантин.

«Тоттенхэм» ищет замену Орье на правый фланг обороны

«Тоттенхэм» готов рассмотреть возможность продажи Орье грядущим летом. В клубе ощущают, что неприятности, которые приносит игрок, не стоят того. Особенно учитывая его слабую игру на протяжении большей части сезона. Главным кандидатом на замену Орье рассматривается Макс Ааронс из «Норвича», к которому «шпоры» уже проявляли интерес ранее.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:34
думаю денег пожалеют))
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:44
ну пойдет в Ньюкасл значит ))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:38
надо укреплять оборону
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