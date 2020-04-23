Вертонген: «Хочу играть в европейском клубе с амбициями»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген высказался относительно своей дальнейшей карьеры. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона.
Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть «Тоттенхэм» или другая команда. Но это должен быть клуб с амбициями. Я хочу играть в Европе, так как для меня важно получать вызов в сборную.
Это может показаться странным, но с начала кризиса, связанного с коронавирусом, интерес [ко мне] только увеличился. Я [потенциальный] свободный агент, а у некоторых клубов может быть не слишком много денег [на трансферы].
По слухам, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку уговаривает своего партнёра по национальной команде присоединиться к нему в «Интере».