Вертонген: «Хочу играть в европейском клубе с амбициями»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии высказался относительно своей дальнейшей карьеры. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона.

Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть «Тоттенхэм» или другая команда. Но это должен быть клуб с амбициями. Я хочу играть в Европе, так как для меня важно получать вызов в сборную.

Это может показаться странным, но с начала кризиса, связанного с коронавирусом, интерес [ко мне] только увеличился. Я [потенциальный] свободный агент, а у некоторых клубов может быть не слишком много денег [на трансферы].