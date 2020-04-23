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Вертонген: «Хочу играть в европейском клубе с амбициями»

вчера, 04:51

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген высказался относительно своей дальнейшей карьеры. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона.

Я хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть «Тоттенхэм» или другая команда. Но это должен быть клуб с амбициями. Я хочу играть в Европе, так как для меня важно получать вызов в сборную.

Это может показаться странным, но с начала кризиса, связанного с коронавирусом, интерес [ко мне] только увеличился. Я [потенциальный] свободный агент, а у некоторых клубов может быть не слишком много денег [на трансферы].

По слухам, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку уговаривает своего партнёра по национальной команде присоединиться к нему в «Интере».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:14
Такие "амбиции" с радостью подберёт миланский картон. ))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:42
поздно хотеть ))) лет 7-8 назад надо было хотеть)))
ОПС
ОПС
вчера в 07:15
Амбициозный, однако,парень.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:53
Тоттенхэм не амбициозен?
drug01
drug01
вчера в 05:44
Хотеть не вредно! Удачи!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:03
Чтобы точно попасть в яблочко надо переходить в псж.
Youngberg
Youngberg
вчера в 05:03
старайся и будешь играть
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