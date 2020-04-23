Футболисты «Уфы» приняли участие в благотворительной акции

Футболисты «Уфы» оказали финансовую помощь Специальному Центру развития детей «Гармония» в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов, участник проекта «Территория дружбы», а также его супруга Лия отозвались на призыв о помощи брянского СЦРД «Гармония», воспитывающего детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обратились к своим одноклубникам Александру Беленову, Даниилу Фомину, Дмитрию Сысуеву, а также игроку «Зенита» Алексею Сутормину и вратарю «Крыльев» Евгению Фролову. Вместе они собрали сумму, позволяющую центру оставаться на плаву и продолжать работу в апреле.