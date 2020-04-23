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Адебайор: «Я не буду жертвовать деньги на благотворительность»

вчера, 03:01

Экс-нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор объяснил своим подписчикам в Facebook, почему не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом.

Я всегда следую желаниям своего сердца, а не тому, что говорят мне другие.

Сожалею, что меня сравнивают с Самуэлем Это'О и Дидье Дрогба и спрашивают, почему у меня нет благотворительного фонда или почему я не делаю пожертвования, как будто это я принёс коронавирус на Того. Я ни тот, ни другой. Я Эммануэль Адебайор.

Обращаюсь к тем парням, что требуют от меня пожертвований, я не буду этого делать. Всё просто и понятно. Спасибо, хорошего дня, а я пойду посмотрю кино.

Напомним, в феврале этого года 36-летний футболист стал игроком парагвайской «Олимпии».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:23
Походу все сои запасы прогулял и проел, вот и денег нет
galem72
galem72
вчера в 10:12
Тут ведь такое дело — каждый сам решает для себя, никакой обязаловки нет. Но трубить вот так гордо во всеуслышание о своём отказе — просто ничтожно! Когда эта посредственность играла на высоком уровне, его майки покупали болельщики, они же ходили смотреть на его игру, т.е. вкладывали в него свои деньги. Да уж... Человеческое нутро познаётся всегда в беде.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 08:33
"Колхоз" - дело добровольное!
112910415
112910415
вчера в 07:24
этот человек вправе занимать такую позицию
другие вправе как-то к этому относиться ..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:17
это его дело и его деньги))) а может он просто банкрот и завистник))
VIPded
VIPded
вчера в 07:15
Куркуляка...)))
Ars Ars 1
Ars Ars 1
вчера в 06:50
Адебайор головного мозга. В прогрессии. Надо с Тарасовым их подружить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:40
Дело добровольное
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:39
Это его дело
ДСА
ДСА
вчера в 05:51
Жадина.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:12
Короче жмот высшей гильдии.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 05:08
благотворительность-личное дело каждого человека
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 05:01
Твое дело
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 03:10
Потому что ты г......о.)))
ОПС
ОПС
вчера в 03:08
КАждый решает сам за себя.
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