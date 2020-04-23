Адебайор: «Я не буду жертвовать деньги на благотворительность»

Экс-нападающий «Арсенала» объяснил своим подписчикам в Facebook, почему не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом.

Я всегда следую желаниям своего сердца, а не тому, что говорят мне другие.

Сожалею, что меня сравнивают с Самуэлем Это'О и Дидье Дрогба и спрашивают, почему у меня нет благотворительного фонда или почему я не делаю пожертвования, как будто это я принёс коронавирус на Того. Я ни тот, ни другой. Я Эммануэль Адебайор.

Обращаюсь к тем парням, что требуют от меня пожертвований, я не буду этого делать. Всё просто и понятно. Спасибо, хорошего дня, а я пойду посмотрю кино.