Игроки «Лацио» могут проводить тренировки в парках Рима

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сегодня, 11:09

Сообщается, что руководство «Лацио» рассматривает возможность тренировок футболистов в городских парках Рима.

Недавно стало известно, что Италия 4 мая снимает некоторые карантинные меры, что позволит футболистам проводить тренировки на свежем воздухе. Однако пока запрещены групповые занятия из-за высокого риска заражения коронавирусом.

«Лацио» может отправить своих игроков заниматься в городские парки, однако есть вероятность риска, так как встречные люди, папарацци и поклонники могут помешать индивидуальным занятиям футболистов.