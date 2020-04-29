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Игроки «Лацио» могут проводить тренировки в парках Рима

сегодня, 11:09

Сообщается, что руководство «Лацио» рассматривает возможность тренировок футболистов в городских парках Рима. 

Недавно стало известно, что Италия 4 мая снимает некоторые карантинные меры, что позволит футболистам проводить тренировки на свежем воздухе. Однако пока запрещены групповые занятия из-за высокого риска заражения коронавирусом. 

«Лацио» может отправить своих игроков заниматься в городские парки, однако есть вероятность риска, так как встречные люди, папарацци и поклонники могут помешать индивидуальным занятиям футболистов. 

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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