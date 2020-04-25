«Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях

Пресс-служба «Спартака» показала тренировку нападающего , который выполнил комплекс мероприятий в условиях самоизоляции.

«Домашка». Джордан Ларссон



Продолжаем серию домашних тренировок с игроками «Спартака». Сегодня Джордан покажет упражнения для ног, которые можно выполнить с резиновым эспандером



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