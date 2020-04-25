«Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях

Пресс-служба «Спартака» показала тренировку нападающего Джордана Ларссона, который выполнил комплекс мероприятий в условиях самоизоляции.
«Домашка». Джордан Ларссон— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 25, 2020
Продолжаем серию домашних тренировок с игроками «Спартака». Сегодня Джордан покажет упражнения для ног, которые можно выполнить с резиновым эспандером
Даже если вы сидите дома, будьте в форме вместе с Nike Training Club👉🏻 https://t.co/YOxdsZ3aAs pic.twitter.com/aGU00IkBJy
Ранее нападающий «Спартака» Андре Шюррле показал, как тренируется дома.
Поначалу казалось, что Джордан не вписывается в схему, но это было при Кононове. С приходом Тедеско Ларссон стал настоящим джокером.
Сколько важных и переломных голов забил.
Особенно - победный в дерби!
Поначалу казалось, что Джордан не вписывается в схему, но это было при Кононове. С приходом Тедеско Ларссон стал настоящим джокером.
Сколько важных и переломных голов забил.
Особенно - победный в дерби!