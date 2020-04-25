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«Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях

сегодня, 13:56

Пресс-служба «Спартака» показала тренировку нападающего Джордана Ларссона, который выполнил комплекс мероприятий в условиях самоизоляции. 

 Ранее нападающий «Спартака» Андре Шюррле показал, как тренируется дома.

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Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:24
Очередной неликвид свиней. Гыгыгы
Climent
Climent ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:13, ред.
Это помогло с 10-го места подняться на 8-е, при Кононове 10-е место считалось кошмаром.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:07
посмотрим результат на поле) успехов)
makkie
makkie
сегодня в 14:06
Молодец!
Поначалу казалось, что Джордан не вписывается в схему, но это было при Кононове. С приходом Тедеско Ларссон стал настоящим джокером.
Сколько важных и переломных голов забил.
Особенно - победный в дерби!
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:01
В пердиве пригодится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:57
Пускай не ленится а пашет...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:57
Все правильно...нужно поддерживать форму
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