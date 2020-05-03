«Наполи» не спешит возобновлять тренировки после разрешения властей

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сегодня, 20:13

По информации итальянских СМИ , руководство «Наполи» не спешит с возобновлением тренировок команды после разрешения властей Кампаньи возобновить тренировочный процесс.

Источник сообщает, что «адзурри» приступят к тренировкам только после прохождения всеми игроками, тренерами и сотрудниками клуба тестов на коронавирус.

Тренировочный процесс, как ожидается, начнется с 8 по 11 мая. На действия игроков будут наложены определенные ограничения, как во время работы на поле, так и для нахождения на базе клуба.

Тем временем руководство «Интера» приняло решение возобновить тренировки 5 мая.