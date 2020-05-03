ГлавнаяНовости

«Наполи» не спешит возобновлять тренировки после разрешения властей

сегодня, 20:13

По информации итальянских СМИ, руководство «Наполи» не спешит с возобновлением тренировок команды после разрешения властей Кампаньи возобновить тренировочный процесс.

Источник сообщает, что «адзурри» приступят к тренировкам только после прохождения всеми игроками, тренерами и сотрудниками клуба тестов на коронавирус. 

Тренировочный процесс, как ожидается, начнется с 8 по 11 мая. На действия игроков будут наложены определенные ограничения, как во время работы на поле, так и для нахождения на базе клуба.

Тем временем руководство «Интера» приняло решение возобновить тренировки 5 мая.

Все новости
«Интер» возобновит тренировки 5 мая
Сегодня, 18:44 Комментарии11
Власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах
Сегодня, 15:21 Комментарии4
Переболевший коронавирусом Гарай вернулся к тренировкам
Сегодня, 12:18 ВидеоКомментарии4
Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах
Сегодня, 10:58 Комментарии3
Футболистов «Барселоны» 6 мая протестируют на коронавирус
Сегодня, 09:22 Комментарии4
Официально«Рома» приступит к тренировкам 6 мая
Сегодня, 00:36 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:14
Либо играть, либо не играть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:20
Некуда спешить, пусть тренируются те кто играть не умеет.
drug01
drug01
сегодня в 20:16
Видно спешить не стоит
shlomo
shlomo
сегодня в 20:14
Обленились на самоизоляции
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:14
Сначала на других посмотреть решили???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100