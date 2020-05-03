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Власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах

сегодня, 15:21

Итальянское правительство дало разрешение на проведение тренировок на клубных базах с понедельника. 

Недавно стало известно, что некоторые регионы Италии дали добро на возобновление тренировок, поэтому правительство страны решило, что будет справедливо, если данная мера будет действовать по всей стране. 

Уже с 4 мая футбольные клубы откроют свои учебные центры. Однако отмечается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте все еще может досрочно завершить сезон, если ситуация выйдет из-под контроля. 

Напомним, что все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:41
Все будут на базах тренироваться, а ювентус в кабинетах)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:27
А их виоус серьезно потрепал...
beefs
beefs
сегодня в 15:21
вот это очень хорошо
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