Власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах

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сегодня, 15:21

Итальянское правительство дало разрешение на проведение тренировок на клубных базах с понедельника.

Недавно стало известно, что некоторые регионы Италии дали добро на возобновление тренировок, поэтому правительство страны решило, что будет справедливо, если данная мера будет действовать по всей стране.

Уже с 4 мая футбольные клубы откроют свои учебные центры. Однако отмечается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте все еще может досрочно завершить сезон, если ситуация выйдет из-под контроля.

Напомним, что все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона.