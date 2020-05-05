«Интер» может продлить аренду Перишича

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сегодня, 11:05

Руководство «Интера» не хочет возвращать в состав команды полузащитника . В нынешнем сезоне хавбек выступает за «Баварию» на правах аренды. Мюнхенцы имеют возможность выкупить контракт игрока за 20 миллионов евро в следующее трансферное окно. Если «Бавария» не выкупит контракт Перишича, «Интер» будет готов продлить его аренду, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что руководство «Интера» хочет оставить Перишича в «Баварии», чтобы не платить ему зарплату, составляющую 4,6 миллиона евро за сезон. В условиях влияния пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в футболе миланцы хотят урезать расходы.

Напомним, ранее сообщалось, что Перишич желает остаться в «Баварии».