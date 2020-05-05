«Наполи» отказался от предложения «Барселоны» приобрести Умтити и Фирпо

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сегодня, 10:18

«Барселона» предложила «Наполи» приобрести защитников и , однако неаполитанцы отказались от этих игроков из-за их высокой зарплаты. Умтити получает в «Барселоне» восемь миллионов евро в год, Фирпо – пять миллионов евро, и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не готов платить такие деньги игрокам, пишет источник со ссылкой на CalcioNapoli24.

Отмечается, что «Барселона» также предложила Умтити и Фирпо другим клубам.