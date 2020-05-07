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АПЛ не будет отправлять всю команду на карантин, если у одного найдут вирус

сегодня, 21:04

По информации источника, АПЛ не будет отправлять на карантин всю команду, если у одного футболиста будет положительный результат теста на коронавирус.

Лига надеется, что игроки смогут продолжить подготовку к возобновлению сезона при соблюдении мер по социальному дистанцированию и гигиене. Если футболист при возобновлении тренировок сдаст положительный тест на COVID-19, то он вместе со своей семьей отправится на двухнедельный карантин. Футболисты и сотрудники клубов будут тестироваться дважды в неделю. 

АПЛ внимательно следит за ситуацией в Германии. Напомним, что Бундеслига возобновит сезон 16 мая.

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ДСА
ДСА
сегодня в 21:34
Достаточно удалить основных игроков - лидеров
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:24
что будет на деле ни кто не знает))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:22
Наконец-то разумное что-то
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:13
Стока гемора будет для организаторов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:10
Ну и правильно
SHEARER
SHEARER
сегодня в 21:06
Вот это разумно!
beefs
beefs
сегодня в 21:05
риск благородное дело
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