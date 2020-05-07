АПЛ не будет отправлять всю команду на карантин, если у одного найдут вирус

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сегодня, 21:04

По информации источника, АПЛ не будет отправлять на карантин всю команду, если у одного футболиста будет положительный результат теста на коронавирус.

Лига надеется, что игроки смогут продолжить подготовку к возобновлению сезона при соблюдении мер по социальному дистанцированию и гигиене. Если футболист при возобновлении тренировок сдаст положительный тест на COVID-19, то он вместе со своей семьей отправится на двухнедельный карантин. Футболисты и сотрудники клубов будут тестироваться дважды в неделю.