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Экс-игрок «Ахмата» Жаба: «У меня была серьёзнейшая инфекция. Я мог умереть»

сегодня, 02:03

Нападающий ПАОКа Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал о том, что у него возникли серьёзные осложнения после операции на колене в конце 2019 года.

Спустя два месяца после операции я проснулся с болью в колене. Перед сном всё было нормально, я мог подниматься по лестнице, но проснулся от боли и не мог двигаться. Люди из клуба были напуганы, потому что со мной всё было в порядке. Я работал с мячом и собирался выйти на поле. Они даже спросили, что я сделал не так, потому что не верили, что боль пришла из ниоткуда.

Можете представить состояние моих родителей в Бразилии? В первые дни после появления симптомов у меня была высокая температура, я спал на инъекциях, не мог пошевелить коленом, температура 40-41 градус. Моя мать в Бразилии была в отчаянии. У меня обнаружили очень серьёзную больничную инфекцию — золотистый стафилококк. Я мог умереть.

Я провёл 10 дней в больнице, мне вводили лекарства в вену. Это было очень трудное время, никто не ожидал такого. Я потерял семь килограммов. После выписки я продолжил принимать лекарства внутривенно ещё 10 дней. Слава богу, они подействовали, и теперь я выздоравливаю.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось об интересе к 21-летнему бразильцу со стороны «Спартака».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:31
Болеть в России проблема.
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