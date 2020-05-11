«Валенсия» возобновила тренировки

Твиттер сборной России объявил, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев возобновил тренировки вместе с партнерами по команде:
Черышев вернулся к тренировкам. В «Валенсии» начались индивидуальные занятия после прохождения медицинских тестов.
Черышев вернулся к тренировкам. В «Валенсии» начались индивидуальные занятия после прохождения медицинских тестов. pic.twitter.com/aUbYTz86qd— Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2020
Ранее отец Дениса Дмитрий Черышев заявил, что сезон Примеры может возобновиться 5 июня.