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«Валенсия» возобновила тренировки

сегодня, 17:13

Твиттер сборной России объявил, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев возобновил тренировки вместе с партнерами по команде:

Черышев вернулся к тренировкам. В «Валенсии» начались индивидуальные занятия после прохождения медицинских тестов.

Ранее отец Дениса Дмитрий Черышев заявил, что сезон Примеры может возобновиться 5 июня. 

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beefs
beefs
сегодня в 17:14
еще одна пошла,так и играть начнут
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