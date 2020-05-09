Рибери сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов возобновить тренировки

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сегодня, 23:05

Полузащитник «Фиорентины» сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов возобновить тренировки с клубом впервые после операции на голеностопе в декабре, сообщает Football Italia.

37-летний игрок прошел 14-дневный карантин после возвращения во Флоренцию из Мюнхена, и сегодняшний тест на коронавирус был отрицательным.

Сегодня днем он присутствовал на базе клуба для проведения ряда медицинских и физических тестов.

Ожидается, что Рибери приступит к тренировкам в ближайшие дни.

Не так давно Рибери пожертвовал 50 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.