Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов возобновить тренировки с клубом впервые после операции на голеностопе в декабре, сообщает Football Italia.
37-летний игрок прошел 14-дневный карантин после возвращения во Флоренцию из Мюнхена, и сегодняшний тест на коронавирус был отрицательным.
Сегодня днем он присутствовал на базе клуба для проведения ряда медицинских и физических тестов.
Ожидается, что Рибери приступит к тренировкам в ближайшие дни.
Не так давно Рибери пожертвовал 50 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.