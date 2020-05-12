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«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года

сегодня, 13:22

Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Эту информацию подтвердили в пресс-службе.

Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.

Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» приобрел права на показ Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:21, ред.
Мы помним как вы показали нам порту краснодар. Нас ругают нам машут руками нас выгоняют со стадиона хахаха что за бред вы несли? Если б вас выгоняли вас бы выгнали. А губерниев потом так смешно отмазывался мы вам показали мы вам показали хахахаха
iri13
iri13
сегодня в 14:20
В программке МатчТВ появились трансляции из Германии.
16.05.
Футбол 1
16:25
Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Герта". Прямая трансляция
Футбол 2
16:25
Чемпионат Германии. "Аугсбург" - "Вольфсбург". Прямая трансляция
Футбол 3
13:55
2-я Бундеслига. "Бохум" - "Хайденхайм". Прямая трансляция
16:25
Чемпионат Германии. "Аугсбург" - "Вольфсбург". Прямая трансляция
19:25
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция
23:30
Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" 0+ (Почему-то мне кажется, что эту игру мы можем и на главном канале увидеть)
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:18
А после 24 года?
Groove000
Groove000
сегодня в 13:58
Конечно будут. Только с регулярными прерываниями на биатлон и прочее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:47
О Тинаа!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
Не все удалось перевести на платные рельсы.
particular
particular
сегодня в 13:35
Доверительные отношения подпитывают приватную жадность Тины у руля канала...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:26
Пора показывать по федеральным каналам.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:23
Фигово....ничего хорошего не покажут
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