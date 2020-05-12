«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года

Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Эту информацию подтвердили в пресс-службе.

Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА , благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА , но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы.

Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам.