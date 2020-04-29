Футбол на «Первом» — прекрасная идея

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вчера, 19:59

«Соккер.ру» поддерживает предложение клубов РПЛ развлечь людей и заработать.

У шведов и белорусов их социальные эксперименты над людьми проходят без невероятного успеха для здоровья или экономики двух стран. Но одновременное решение не закрывать всех на жесткий карантин по примеру остальных в Европе пока не привело к непоправимым последствиям.

Чемпионат по футболу в Беларуси продолжается, но негативного эффекта, как после матча «Аталанты» и «Валенсии» в Милане, не видим. И это здорово, ведь опыт соседей дарит надежду, что если в УЕФА еще сильнее сдвинут строки начала нового сезона – а других вариантов, похоже, нет, то РПЛ сможет вернуться.

Понятно, что чужой опыт борьбы с пандемией в российских реалиях не применить – шведы богатые, а белорусов количественно не 140 с копейками миллионов, но новые времена требуют свежих рекламных подходов. Российский футбол нельзя убрать с эфира надолго, ведь народ от него отвлечется в пользу топ-4 или других развлечений, кино и сериалов.

Какие-то сингапурские ученые рассказывают о спаде пандемии в России в августе, даже пресс-секретарь Песков комментирует эту информацию. В любом случае, нигде не ждут постоянного роста. Осталось найти причину, зачем играть в футбол этим летом? Для начала, чтобы минимизировать солидные потери. РПЛ не может быть на шее государства на 100 % в такие времена.

Пора доставать запасы на «черный день» и раздавать людям, ведь запрос на помощь очевидно имеется. Не исключено, что страна вновь будет одалживать деньги в ближайшие годы, как большинство государств мира. А футболистам нужно хотя бы немножко поиграть, заработав пару миллионов евро, чтобы нагрузка на клубы стала чуть меньше. Показать товар лицом, если хотите.

Сезоны ФНЛ или ПФЛ никто не продолжит, это очевидно. Но надо выручить самые слабые клубы хотя бы в высшем дивизионе. «Тамбов», «Крылья Советов» и еще парочка команд не выживут, если обрезать поддержку государства. Но одновременно нет причин верить, что если оставить на федеральных каналах матчи середняков, отдавая пиратам сегмент центральных матчей – получится заработать.

Статистика – вещь упрямая, а поскольку за десять лет охват аудитории в матчах «Зенита» и «Спартака» из-за нынешней тактики показа на платных платформах упал почти в два раза, то разве можно сказать, что система работает и зарабатывает? Хорошо, что у спортивных каналов могущественный спонсор, но каковы там реальные доходы? А добавьте обнищание людей из-за кризиса – поймете, что заработки спортивного ТВ только упадут.

При этом потребность в зрелище велика, как никогда. Можно, конечно, остановить сезон. Всех оставить, и «Сочи», и «Ахмат», и «Крылья Советов». Но РФС в любом момент может решить, что лигу нужно расширять и все клубы спасут. Но есть интрига в борьбе за второе место – прямая путевка в Лигу чемпионов, есть Кубок России, где в полуфинале сыграют «Зенит» и «Спартак». Как получить деньги, сыграв такие поединки в июне или июле? Ответ напрашивается – сменить подход к ТВ-трансляциям.

В «Спорт-Экспресс» уверены, что топ-клубы предложат в виде исключения показать оставшиеся матчи сезона по всем самым крупным федеральным каналам. Во-первых, не будет Евро-2020 и Олимпийских игр, а чем-то вещательную сетку монстры, вроде «Первого», должны забивать. Плюс Урганту нужно хотя бы изредка отдыхать, а не играть в приступы клаустрофобии в пустой студии с уставшими гостями. Так что идея прекрасная во всех смыслах.

Во-вторых, у миллионов людей появится доступ к трансляциям российского футбола. В-третьих, хотя бы частично будут довольны рекламодатели – им нужно компенсировать потери первого квартала, реклама на ведущих каналах их выручит, поскольку она более ценная, чем на профильном ТВ. В-четвертых, платное футбольное ТВ получит деньги за продажу сублицензий, что тоже в нынешнем их положении выгодно, ведь вряд ли «Газпром» расширит финансирование.

Выигрывают абсолютно все. Раньше Эрнст и компания справедливо могли показывать пальцами на рейтинги, отказываясь от футбола. Но теперь-то все иначе – страна посмотрит разные матчи РПЛ в условиях, когда летом нет Евро-2020, нет Олимпиады, нет даже концертов, на которые можно поехать. С путешествиями придется завязать, ведь Египет и Турция не примут гостей. Даже если ближе к августу откроют границы, кто рискнет здоровьем?

Зато у российского клубного футбола именно летом 2020 появляется социальный смысл, что здорово. Если большие игроки пойдут на сделку, то получается широкая рекламная кампания. И возможность для федеральных каналов, у которых есть грамотные специалисты, представить продукт качественно и бесплатно. Платный вещатель тоже вряд ли проиграет, ведь их контент просто получит невероятный охват.

Если вернуть РПЛ только локально – в рамках нынешней сетки вещания, то побить рекорд утренней гимнастики получится, но претендовать на показатели «Первого», НТВ или «России», разумеется, невозможно. Поскольку в России такие вопросы можно решить одним звонком, реализация проекта не будет сложной. Получат указания – исполнят в лучшем виде.

Болельщики десятков видов спорта не увидят новые поединки и забеги этим летом, а РПЛ можно доиграть, особенно если сделать это локально в отдельных городах и регионах. А поскольку пресс-службы клубов будут рядом с командами, даже если их закроют на базах в отдельных городах для общей безопасности, то легко можно делать также шоу. И их тоже посмотрят в эпоху дефицита актуальных спортивных поводов.

Ситуация сложная, но если послушать Газзаева и отменить сезон, то с чьего кармана оплатят потери? Лучше пусть часть нагрузки возьмут на себя рекламодатели, и хотя вряд ли федеральные каналы все как один – прибыльные предприятия, им летом тоже не помешают прямые трансляции футбола. Пускай не Евро-2020 с участием сборной России, а матчи РПЛ , но в календаре остались интересные поединки.

Зрителей на трибунах точно не будет, но народ получит бесплатные матчи с дивана. Охват будет большим, ведь ситуация уникальная, а рейтинги федеральных каналов несопоставимы с показателями спортивного вещателя. Если во всем мире смотрели чемпионат Беларуси, то РПЛ внутри страны, если лига будет в общем доступе, точно оценят даже те, кто давно уже забросил смотреть российский футбол.

Это очень правильная идея, пускай и от безысходности. Осталось привезти легионеров обратно – переговоры с властями об исключении уже идут, продумать, где именно безопаснее всего играть, а затем стоит пробовать вернуться к подобию нормальной жизни. Российский футбол сильно отставал даже от румынского и турецкого по доходам от ТВ-трансляций, а в этом случае только за счет продажи временных лицензий и рекламы можно окупить часть потерь.

В обычные времена, когда по федеральным каналам можно крутить сериалы и дикие ток-шоу, футбол там не покажут. Но лето 2020 особенное, поэтому не стоит отвергать идею ведущих клубов, ведь она интересная и назрела – у людей просто нет денег на платную подписку здесь и сейчас. Да и телевизионным монстрам в кои веки футбол выгоден, ведь делать свежие программы федеральные каналы не могут, а так хотя бы немножко пригодятся народу – временно откроют бесплатный путь к российскому футболу.