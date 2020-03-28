Canal+ не хочет платить 110 млн евро Лиге 1 из-за приостановки сезона

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вчера, 21:26

Лига 1 может не получить 110 миллионов евро от телеканала Canal+.

Председатель совета директоров канала отправил письмо руководителю французского чемпионата, в котором сообщил об отказе платить деньги по контракту 5 апреля из-за того, что Canal+ в связи с пандемией коронавируса получил убытки. У него возникли проблемы с рекламодателями, а также телеканал не получил часть доходов из-за отмены спортивных соревнований. Canal+ вынужден принять некоторые меры, чтобы снизить ущерб от финансового кризиса.

Доходы от ТВ составляют 36% доходов французских клубов.

Ранее сообщалось, что Лига 1 возобновится не ранее 15 апреля. Однако, учитывая последние новости о ситуации с коронавирусом, чемпионат, скорее всего, возобновится гораздо позднее.