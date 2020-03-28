ГлавнаяНовости

Canal+ не хочет платить 110 млн евро Лиге 1 из-за приостановки сезона

вчера, 21:26

Лига 1 может не получить 110 миллионов евро от телеканала Canal+.

Председатель совета директоров канала отправил письмо руководителю французского чемпионата, в котором сообщил об отказе платить деньги по контракту 5 апреля из-за того, что Canal+ в связи с пандемией коронавируса получил убытки. У него возникли проблемы с рекламодателями, а также телеканал не получил часть доходов из-за отмены спортивных соревнований. Canal+ вынужден принять некоторые меры, чтобы снизить ущерб от финансового кризиса. 

Доходы от ТВ составляют 36% доходов французских клубов.

Ранее сообщалось, что Лига 1 возобновится не ранее 15 апреля. Однако, учитывая последние новости о ситуации с коронавирусом, чемпионат, скорее всего, возобновится гораздо позднее.

Все новости
«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата Австралии по футболу
21 марта Комментарии14
ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира в России
21 марта ВидеоКомментарии3
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
20 марта Комментарии21
Владельцы абонементов московских клубов смогут бесплатно смотреть игры
12 марта Комментарии7
ОфициальноOkko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги
26 февраля Комментарии15
Прядкин: «Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно»
14 февраля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Беспределов
Беспределов
вчера в 22:08
Начало беспредела!
VIPded
VIPded
вчера в 21:53
Логично.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100