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Министр спорта Италии: «Мы надеемся на возобновление сезона»

13 мая 2020, 14:15

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возможном возобновлении сезона Серии А. 

Мы надеемся на возобновление сезона, но только в условиях полной безопасности после принятия соответствующих мер и в соответствии с протоколом.

Правительство всегда придерживалось четкой и последовательной линии, ставя здоровье своих людей на первое место.

Невозможно было возобновить что-либо раньше из-за инструментального давления. Мы знаем, что необходимость заканчивать сезон возникает не только по спортивным причинам, но и по законным экономическим причинам.

До сих пор общая картина распространения вируса не позволяла нам делать шаги вперед. Даже Германия, которая также возобновит игру, уже переносила дату возобновления. Я думаю, что FIGC может скорректировать свой протокол до возобновления групповых тренировок.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
13 мая в 14:25
Ничего определённого...
Zenit_84
Zenit_84
13 мая в 14:24
И мы...
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 14:24
Раз власти заинтересованы значит дело будет.
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 14:16
все надеются, а как будет-неизвестно
STVA 1
STVA 1
13 мая в 14:15
Все наэто надеются
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