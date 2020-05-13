Министр спорта Италии: «Мы надеемся на возобновление сезона»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возможном возобновлении сезона Серии А.
Мы надеемся на возобновление сезона, но только в условиях полной безопасности после принятия соответствующих мер и в соответствии с протоколом.
Правительство всегда придерживалось четкой и последовательной линии, ставя здоровье своих людей на первое место.
Невозможно было возобновить что-либо раньше из-за инструментального давления. Мы знаем, что необходимость заканчивать сезон возникает не только по спортивным причинам, но и по законным экономическим причинам.
До сих пор общая картина распространения вируса не позволяла нам делать шаги вперед. Даже Германия, которая также возобновит игру, уже переносила дату возобновления. Я думаю, что FIGC может скорректировать свой протокол до возобновления групповых тренировок.