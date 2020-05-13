Румменигге — о Вернере: «Впервые вижу, чтобы игрок так реагировал на слухи»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал заявления нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера о том, что тот скорее выберет вариант с переходом в зарубежную Лигу, чем согласится уйти в «Баварию».
Меня уже ничем особо не удивишь, но я никогда не видел, чтобы игрок таким образом делал публичные заявления в ответ на слухи.
Ранее стало известно, что «Лейпциг» снизит отступные за Вернера, если не станет чемпионом Бундеслиги.
Вычеркнутые годы...что для Хамеса Родригеса...что для Коутиньо....
Вычеркнутые годы...что для Хамеса Родригеса...что для Коутиньо....
Вернер не Горецкой оказался.
Вернер не Горецкой оказался.