Румменигге — о Вернере: «Впервые вижу, чтобы игрок так реагировал на слухи»

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13 мая 2020, 11:52

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал заявления нападающего «Лейпцига» о том, что тот скорее выберет вариант с переходом в зарубежную Лигу, чем согласится уйти в «Баварию».

Меня уже ничем особо не удивишь, но я никогда не видел, чтобы игрок таким образом делал публичные заявления в ответ на слухи.

Ранее стало известно, что «Лейпциг» снизит отступные за Вернера, если не станет чемпионом Бундеслиги.