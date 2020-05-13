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Румменигге — о Вернере: «Впервые вижу, чтобы игрок так реагировал на слухи»

13 мая 2020, 11:52

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал заявления нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера о том, что тот скорее выберет вариант с переходом в зарубежную Лигу, чем согласится уйти в «Баварию».

Меня уже ничем особо не удивишь, но я никогда не видел, чтобы игрок таким образом делал публичные заявления в ответ на слухи.

Ранее стало известно, что «Лейпциг» снизит отступные за Вернера, если не станет чемпионом Бундеслиги. 

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ смещной (раскрыть)
13 мая в 14:23
Так за команды-помойки болеешь ты, которые, кстати, тоже любят ослаблять конкурентов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 13:55
Ну и правильно....
Вычеркнутые годы...что для Хамеса Родригеса...что для Коутиньо....
dzvinka
dzvinka
13 мая в 13:40
азазаза, у сосисочного подгорело что его турнули))
Вернер не Горецкой оказался.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
13 мая в 12:45
Удивился,что немецкий игрок,во всеуслышание сказал,что выберет зарубежный клуб,а не Баварию!!!!
112910415
112910415
13 мая в 12:41
так и Карлу-Хайнцу ни к чему комментировать реакцию игрока на чей-то вопрос ...
mihaluch
mihaluch
13 мая в 12:38
Вернер, если верить слухам, то ты уже в Баварии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 12:14
Проще надо быть, не обращать внимания на трепотню...
zsb1961
zsb1961
13 мая в 12:09
Слабак!
смещной
смещной
13 мая в 12:07
    beefs
    beefs
    13 мая в 12:03
    Очень впечатлительный парень
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 мая в 11:58
    Значит снизит цену.
    SHEARER
    SHEARER
    13 мая в 11:58
    Вернер уж слишком эмоциональный человек.
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 мая в 11:55
    бывает и не так))
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