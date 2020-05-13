Камбьяссо: «Эриксену придется привыкать к Конте и наоборот»

Экс-футболист «Интера» прокомментировал переход полузащитника в миланский клуб.

После всего, что сделал «Интер», чтобы заполучить игрока, теперь многое ложится на плечи Эриксена. Адаптироваться бывает непросто, нужно время, чтобы понять, получится заиграть в команде или нет.

Я считаю, что «Интер» взял фантастического игрока. Я постоянно говорил о том, что Эриксен может делать все что угодно, но вы должны позволить ему это. Эриксену придется привыкать к Конте и наоборот.