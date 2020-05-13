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Камбьяссо: «Эриксену придется привыкать к Конте и наоборот»

13 мая 2020, 10:06

Экс-футболист «Интера» Эстебан Камбьяссо прокомментировал переход полузащитника Кристиана Эриксена в миланский клуб

После всего, что сделал «Интер», чтобы заполучить игрока, теперь многое ложится на плечи Эриксена. Адаптироваться бывает непросто, нужно время, чтобы понять, получится заиграть в команде или нет. 

Я считаю, что «Интер» взял фантастического игрока. Я постоянно говорил о том, что Эриксен может делать все что угодно, но вы должны позволить ему это. Эриксену придется привыкать к Конте и наоборот.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
13 мая в 10:19
Притерутся
STVA 1
STVA 1
13 мая в 10:09
Привыкнет надеюсь !Иначе плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 10:09
Куда они денутся...
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