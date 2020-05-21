Кириченко: «Не назвал бы сложившуюся ситуацию с коронавирусом критичной»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» поделился мнением о влиянии коронавируса на футболистов.

Заражение среди игроков? Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна.

Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет.