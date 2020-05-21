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Кириченко: «Не назвал бы сложившуюся ситуацию с коронавирусом критичной»

сегодня, 11:08

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мнением о влиянии коронавируса на футболистов.

Заражение среди игроков? Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна.

Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет.

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Danrog
Danrog
сегодня в 12:42
Верно говорит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:13
Ни чего нового всё либо либо.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:24
Дом, база, стадион. Вот и весь вам маршрут до окончания чемпионата.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:12
Коронавирус серьезная проблема . Всем здоровья .
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