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Евсеев: «Задача штаба: подвести ребят к единому целому»

сегодня, 09:52

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Инстаграме рассказал, как проходят тренировки уфимской команды.

Сегодня опять у нас 2 тренировки. До 28 мая будем четко придерживаться написанного плана. Потом пойдем по следующему расписанию.

Если говорить в общих чертах, чем «Уфа» занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем. Задача штаба: подвести ребят к единому целому. Но они все же не легкоатлеты. Поэтому занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не контактировали. В общем, идем вперед.

Вчера начали малые игры, на маленькие ворота. Это добавляет настроения. Сегодня будем задействовать в них вратарей. Погода пасмурная, но тепло. Дождя нет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:12
Всё идёт по плану.
beefs
beefs
сегодня в 09:53
нормальный если так можно сказать рабочий день
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