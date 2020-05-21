Евсеев: «Задача штаба: подвести ребят к единому целому»

Главный тренер «Уфы» в своем Инстаграме рассказал, как проходят тренировки уфимской команды.

Сегодня опять у нас 2 тренировки. До 28 мая будем четко придерживаться написанного плана. Потом пойдем по следующему расписанию.

Если говорить в общих чертах, чем «Уфа» занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем. Задача штаба: подвести ребят к единому целому. Но они все же не легкоатлеты. Поэтому занимаемся и координацией, и добавляем потихонечку работу с мячом. На первых тренировках было видно, что с мячом они давно не контактировали. В общем, идем вперед.

Вчера начали малые игры, на маленькие ворота. Это добавляет настроения. Сегодня будем задействовать в них вратарей. Погода пасмурная, но тепло. Дождя нет.