«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК «Химки» не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020/21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.

Волнушкина выгнали из наблюдательного совета «Химок» в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию (в середине мая член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в РПЛ , а в ПФЛ ). Понятно, что если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в РПЛ мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в РПЛ если нет — останемся в ФНЛ .