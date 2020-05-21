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«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

сегодня, 10:01

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК «Химки» не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020/21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.

Волнушкина выгнали из наблюдательного совета «Химок» в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию (в середине мая член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин предположил, что команда в следующем сезоне будет выступать не в РПЛ, а в ПФЛ). Понятно, что если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в РПЛ мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в РПЛ если нет — останемся в ФНЛ.

Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в РПЛ, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:35
Так Москва столица нашей родины.
А не какая то там провинция с берегов Невы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:33
А времени до конца мая осталось мало.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 11:40
Можно обратиться в Почту России.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:40
Логично. Хватит доить бюджет по полной, медикам сейчас нужнее.
bsww
bsww ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:34
Уже решён вроде этот вопрос, если 2 ФНЛ не найдёт инвестора, то 15 РПЛ остаётся. А не 3 ФНЛ занимает место 2 ФНЛ
112910415
112910415
сегодня в 11:02
пока Терюшкова не выгнали, данная информация будет считаться актуальной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
Торпедо значит найдёт. В столице денег валом, а москвских в РПЛ должно быть много. На том и порешат...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:22
в обычное время найти не просто)) а сегодня практически невозможно))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:19
Один минус.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:14
Скорее всего не найдут инвесторов, денег сейчас нет.
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