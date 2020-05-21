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Худяков: «Возобновить сезон — правильное решение»

сегодня, 08:21

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возобновление сезона в чемпионате России, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом среди игроков РПЛ.

Если вышестоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет? В этой ситуации возобновить сезон — правильное решение. Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем. Никто не застрахован от фарс-мажоров, риск того, что сезон недоиграют, есть. Надеюсь, что всё сложится наилучшим образом.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:07
Уже полным ходом идёт тренировочный процесс у Худякова позднее зажигание.
Харут
Харут
сегодня в 09:01
Меньше текста...давайте уже играть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59, ред.
Дебютант Лиги всего в 3-х очках от Спартака...
Обыгрывает соперников по нижней части таблицы Сочи,Крылья и Оренбург....и привозит очки из Ростова и Краснодара....
Удачи Тамбову в оставшихся играх...
Предсезонная задача...закрепиться в РПЛ уже почти выполнена...
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 08:51
Пора уже квадраты набивать на тренировках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:47
Надеюсь, что не ошибка...
Mekail
Mekail
сегодня в 08:46
Думаю, что форс мажоры будут...
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:44
Еще бы оно было неправильным...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:25
посмотрим на результат))
beefs
beefs
сегодня в 08:25
а для кого правильно?
ОПС
ОПС
сегодня в 08:22
Надо, надо нам футбол.
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