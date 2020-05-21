Худяков: «Возобновить сезон — правильное решение»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возобновление сезона в чемпионате России, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом среди игроков РПЛ .

Если вышестоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет? В этой ситуации возобновить сезон — правильное решение. Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем. Никто не застрахован от фарс-мажоров, риск того, что сезон недоиграют, есть. Надеюсь, что всё сложится наилучшим образом.