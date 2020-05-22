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Сотрудники «Брешии» были эвакуированы после утечки газа в клубном офисе

сегодня, 00:21

По информации итальянских СМИ, 21 мая работников офиса «Брешии» эвакуировали из здания после утечки газа.

Источник сообщает, что днем местные жители позвонили в экстренную службу после того, как почувствовали запах газа вокруг здания, где располагается офис «Брешии».

Сотрудникам и президенту Массимо Челлино пришлось эвакуироваться из здания и ждать почти два часа снаружи, пока приедет пожарная команда. Утечку газа нашли в подвале.

Тем временем появилась информация, что нападающий «Брешии» Марио Балотелли снова может покинуть Италию. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Знать молоко убежало!!!
Prichal
Prichal
сегодня в 00:29
Трагедия.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:23
хорошо хоть не мы виноваты))))
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