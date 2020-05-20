Серия А пройдет в формате плей-офф, если сезон снова остановят

Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных футбольных лиг страны провели встречу, на которой обсудили вопросы завершения сезона в Италии.
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии, руководители приняли решение, что все национальные лиги будут доиграны в формате плей-офф, если сезон будет прерван снова. Плей-офф планируется разыграть между командами верхней и нижней части турнирной таблицы, чтобы определить клубы, которые будут повышены или понижены в классе.
Кроме того, на встрече было принято решение о досрочном завершении любительских лиг, а также женских лиг ниже Серии А. Окончательное решение о продолжении женской Серии А будет принято в ближайшие дни.
В том случае, если сезон будет завершен окончательно, места клубов будут определены с помощью специальных коэффициентов. Сезон планируется доиграть к 20 августа, а начать следующий — 1 сентября.
Напомним, что клубам Серии А уже разрешено начать групповые тренировки.
комментарий..
Мне неинтересно играть клонами с другими клонами, согласитесь, это очень мало похоже на реальный КП... Да, я с удовольствием бы играл в КП, если бы играли по-честному, или хотя бы, почти по-честному..... Но извините, чтобы играть в равных условиях с тем же Михаилом Славновым, надо играть клонами в несколько сотен). Если так играть, то тогда прежде, чем играть, надо провериться у психиатра) так как нормальный, здравомыслящий человек так играть не будет, тем более, когда на кону стоят-футболки.... Вы же не думаете, что я буду играть, создавая армию клонов, чтобы выиграть
футболку)) Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра, при которой все будут в равных, или почти равных условиях. ДА!!!Это очень интересно! И поверьте, не только для меня!!! Я смотрел, кто играл ранее, многие на этом сайте и сейчас, но они не играют, после того, как править бал в КП начал Михаил Славнов. Многие понимают, что происходит, но не понимают в каких масштабах это происходит!
По поводу, ветряные мельницы, я так не считаю... Во-первых, к сожалению, менталитет человеческий устроен так, что одни боятся гнева кота Эльмота, понимая, что их ожидает в итоге, когда попадут к нему в немилость.. другие, выглядывают из своих норок, ожидая, что кто-то решит эту проблему, а они будут пользоваться-результатом, третьи, вообще не понимают о чём идёт речь, не понимая, насколько это проблема серьёзная, а четвёртых, я вообще не понимаю) это постоянные участники КП, которые бы при честной игре занимали бы первые места, не только в начале конкурса,но и в
завершающей стадии КП...
Ваша позиция мне понятна, как главного администратора сайта, для которого "движуха" количество на первом месте, всё остальное-лирика, это нормально, естественно!!! Чтобы Вы согласились на изменения, вы должны быть уверены в том, что, как минимум, этой "движухи" не будет менее, чем она есть,как максимум, будет ещё более! Я попытаюсь Вас убедить в этом, когда выложу 1-2-3 скрина, с комментариями по этому поводу. Но, это будет в последний день конкурса! Как говорят: Дорога ложка к обеду, или не надо бежать впереди паровоза)....
комментарий..
Мне неинтересно играть клонами с другими клонами, согласитесь, это очень мало похоже на реальный КП... Да, я с удовольствием бы играл в КП, если бы играли по-честному, или хотя бы, почти по-честному..... Но извините, чтобы играть в равных условиях с тем же Михаилом Славновым, надо играть клонами в несколько сотен). Если так играть, то тогда прежде, чем играть, надо провериться у психиатра) так как нормальный, здравомыслящий человек так играть не будет, тем более, когда на кону стоят-футболки.... Вы же не думаете, что я буду играть, создавая армию клонов, чтобы выиграть
футболку)) Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра, при которой все будут в равных, или почти равных условиях. ДА!!!Это очень интересно! И поверьте, не только для меня!!! Я смотрел, кто играл ранее, многие на этом сайте и сейчас, но они не играют, после того, как править бал в КП начал Михаил Славнов. Многие понимают, что происходит, но не понимают в каких масштабах это происходит!
По поводу, ветряные мельницы, я так не считаю... Во-первых, к сожалению, менталитет человеческий устроен так, что одни боятся гнева кота Эльмота, понимая, что их ожидает в итоге, когда попадут к нему в немилость.. другие, выглядывают из своих норок, ожидая, что кто-то решит эту проблему, а они будут пользоваться-результатом, третьи, вообще не понимают о чём идёт речь, не понимая, насколько это проблема серьёзная, а четвёртых, я вообще не понимаю) это постоянные участники КП, которые бы при честной игре занимали бы первые места, не только в начале конкурса,но и в
завершающей стадии КП...
Ваша позиция мне понятна, как главного администратора сайта, для которого "движуха" количество на первом месте, всё остальное-лирика, это нормально, естественно!!! Чтобы Вы согласились на изменения, вы должны быть уверены в том, что, как минимум, этой "движухи" не будет менее, чем она есть,как максимум, будет ещё более! Я попытаюсь Вас убедить в этом, когда выложу 1-2-3 скрина, с комментариями по этому поводу. Но, это будет в последний день конкурса! Как говорят: Дорога ложка к обеду, или не надо бежать впереди паровоза)....