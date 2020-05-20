Серия А пройдет в формате плей-офф, если сезон снова остановят

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сегодня, 20:00

Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных футбольных лиг страны провели встречу, на которой обсудили вопросы завершения сезона в Италии.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии, руководители приняли решение, что все национальные лиги будут доиграны в формате плей-офф, если сезон будет прерван снова. Плей-офф планируется разыграть между командами верхней и нижней части турнирной таблицы, чтобы определить клубы, которые будут повышены или понижены в классе.

Кроме того, на встрече было принято решение о досрочном завершении любительских лиг, а также женских лиг ниже Серии А. Окончательное решение о продолжении женской Серии А будет принято в ближайшие дни.

В том случае, если сезон будет завершен окончательно, места клубов будут определены с помощью специальных коэффициентов. Сезон планируется доиграть к 20 августа, а начать следующий — 1 сентября.

Напомним, что клубам Серии А уже разрешено начать групповые тренировки.