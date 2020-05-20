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Серия А пройдет в формате плей-офф, если сезон снова остановят

сегодня, 20:00

Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных футбольных лиг страны провели встречу, на которой обсудили вопросы завершения сезона в Италии.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии, руководители приняли решение, что все национальные лиги будут доиграны в формате плей-офф, если сезон будет прерван снова. Плей-офф планируется разыграть между командами верхней и нижней части турнирной таблицы, чтобы определить клубы, которые будут повышены или понижены в классе.

Кроме того, на встрече было принято решение о досрочном завершении любительских лиг, а также женских лиг ниже Серии А. Окончательное решение о продолжении женской Серии А будет принято в ближайшие дни.

В том случае, если сезон будет завершен окончательно, места клубов будут определены с помощью специальных коэффициентов. Сезон планируется доиграть к 20 августа, а начать следующий — 1 сентября.

Напомним, что клубам Серии А уже разрешено начать групповые тренировки.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:09
Разумное решение.
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 20:08
Приветствую Вас, уважаемый! Во-первых, нервы я не трачу, так как я не играю в Конкурсе прогнозов..... Реально играл только два раза, как я уже писал неоднократно.КОГДА И ПОЧЕМУ, также писал, но так как ......БесГрешен постоянно искажает мои комментарии, манипулируя сознанием юзеров этого сайта, при этом обвиняя меня во всех смертных грехах, защищая Михаила Славнова, информация по поводу меня часто бывает недостоверная. Поэтому, Он у меня в пожизненном игноре, ибо его одна ложь заменяет другую, лицемерия зашкаливает и этому не видно конца и края! В своё время он выложил лживую информацию, приписав мне то, о чём я никогда не писал, я написал, что пока он не выложит скрин с той, моей информ. он у меня в игноре, в итоге, он не только не выложил, так как я такого не писал, а выложил очередную ложь, а на мои комментарии пишет такие комм., как будто не понимает о чём речь., и если я ещё иногда читал его комм. то после того, как начал меня оскорблять, меняя в оскорблении две буквы-тремя точками, указывая эти буквы в скобках,после этого он для меня "мёртв" его не существует вообще для меня!!! Вы знаете, я никогда не нажимаю караулы, даже в таких случаях, но мои комм. постоянно идут жалобы... Но это всё лирика, а теперь по факту, я более всего в своих коммм. оперирую фактами, здравым смыслом, а не эмоциями. Поэтому по факту, отвечаю на Ваш
комментарий..

Мне неинтересно играть клонами с другими клонами, согласитесь, это очень мало похоже на реальный КП... Да, я с удовольствием бы играл в КП, если бы играли по-честному, или хотя бы, почти по-честному..... Но извините, чтобы играть в равных условиях с тем же Михаилом Славновым, надо играть клонами в несколько сотен). Если так играть, то тогда прежде, чем играть, надо провериться у психиатра) так как нормальный, здравомыслящий человек так играть не будет, тем более, когда на кону стоят-футболки.... Вы же не думаете, что я буду играть, создавая армию клонов, чтобы выиграть
футболку)) Я выиграл-пять,но не-получал, футболки меня мало интересуют, а вот честная игра, при которой все будут в равных, или почти равных условиях. ДА!!!Это очень интересно! И поверьте, не только для меня!!! Я смотрел, кто играл ранее, многие на этом сайте и сейчас, но они не играют, после того, как править бал в КП начал Михаил Славнов. Многие понимают, что происходит, но не понимают в каких масштабах это происходит!

По поводу, ветряные мельницы, я так не считаю... Во-первых, к сожалению, менталитет человеческий устроен так, что одни боятся гнева кота Эльмота, понимая, что их ожидает в итоге, когда попадут к нему в немилость.. другие, выглядывают из своих норок, ожидая, что кто-то решит эту проблему, а они будут пользоваться-результатом, третьи, вообще не понимают о чём идёт речь, не понимая, насколько это проблема серьёзная, а четвёртых, я вообще не понимаю) это постоянные участники КП, которые бы при честной игре занимали бы первые места, не только в начале конкурса,но и в
завершающей стадии КП...

Ваша позиция мне понятна, как главного администратора сайта, для которого "движуха" количество на первом месте, всё остальное-лирика, это нормально, естественно!!! Чтобы Вы согласились на изменения, вы должны быть уверены в том, что, как минимум, этой "движухи" не будет менее, чем она есть,как максимум, будет ещё более! Я попытаюсь Вас убедить в этом, когда выложу 1-2-3 скрина, с комментариями по этому поводу. Но, это будет в последний день конкурса! Как говорят: Дорога ложка к обеду, или не надо бежать впереди паровоза)....
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 20:05
в турине эту лажу придумали?
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Nevastol (раскрыть)
сегодня в 20:03
умнее, нежели фейки создавать, ахаха)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
Всё что-то выдумывают
Nevastol
Nevastol
сегодня в 20:01
очень разумное решение.
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