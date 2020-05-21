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Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательный тест на COVID-19

сегодня, 19:21

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте сообщает, что все игроки команды прошли тестирование на коронавирус.

Тесты всех футболистов показали отрицательный результат. В ближайшие дни тренировки команды пройдут в полном составе без ограничений. На данный момент игроки работают в небольших группах, соблюдая дистанцию. 

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:08
Попробовали бы они заразить Роналду...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 20:04, ред.
Нет я хотел скорее всего услышать, и причём именно от Вас такое пояснение!
Тут давиче Вы дали князю 7 суток бана, за стих, но после его "наезда" убрали его.
Там прослеживается явное оскорбление админа и тем более гомосексуальную связь с пользователем.
Как так то?????????
Князя с этим стишком жёстко наказывали и он ушёл в оффтоп и сейчас всем пытается его демонстрировать, причём задавая эту загадку именно Вам админам, тем самым издеваясь прежде всего над Вами!
Если я не прав и таких примеров не было и именно Вам не задавалась эта загадка-стишок, то я пойму и наверное ограничу своё посещение сайта ещё больше чем сейчас.
Стишок напечатаю, как будет дан ответ удалю его!
Yurza
Yurza
сегодня в 19:56
Здоровья всем!
Аpбитр
Аpбитр ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:44
Добрый день.
За оскорбление сотрудников сайта, наказываются все, в том числе и закрытых лигах.
Что касается пользователей? Для этого они и закрытые лиги, если вылетают оскорбления в адрес пользователей, то их не видят.
Но смысл оффтопов, это не оскорблять пользователей, а общение друзей на разные темы и.т.д
Все оффтопы мониторятся точно так же, как и остальные комментарии на сайте.
Если Вы хотите создать оффтоп, только для тех целей которые написали, естественно мы пример меры.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:41
Это радует, когда все игроки получают отрицательные результаты этой заразы. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:36
Надеюсь скоро начнут)
drug01
drug01
сегодня в 19:33
Значит скоро будет футбол!!!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:28
хорошая новость))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:22
Это лчень хорошо...
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