Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательный тест на COVID-19

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте сообщает, что все игроки команды прошли тестирование на коронавирус.
Тесты всех футболистов показали отрицательный результат. В ближайшие дни тренировки команды пройдут в полном составе без ограничений. На данный момент игроки работают в небольших группах, соблюдая дистанцию.
Тут давиче Вы дали князю 7 суток бана, за стих, но после его "наезда" убрали его.
Там прослеживается явное оскорбление админа и тем более гомосексуальную связь с пользователем.
Как так то?????????
Князя с этим стишком жёстко наказывали и он ушёл в оффтоп и сейчас всем пытается его демонстрировать, причём задавая эту загадку именно Вам админам, тем самым издеваясь прежде всего над Вами!
Если я не прав и таких примеров не было и именно Вам не задавалась эта загадка-стишок, то я пойму и наверное ограничу своё посещение сайта ещё больше чем сейчас.
Стишок напечатаю, как будет дан ответ удалю его!
Тут давиче Вы дали князю 7 суток бана, за стих, но после его "наезда" убрали его.
Там прослеживается явное оскорбление админа и тем более гомосексуальную связь с пользователем.
Как так то?????????
Князя с этим стишком жёстко наказывали и он ушёл в оффтоп и сейчас всем пытается его демонстрировать, причём задавая эту загадку именно Вам админам, тем самым издеваясь прежде всего над Вами!
Если я не прав и таких примеров не было и именно Вам не задавалась эта загадка-стишок, то я пойму и наверное ограничу своё посещение сайта ещё больше чем сейчас.
Стишок напечатаю, как будет дан ответ удалю его!
За оскорбление сотрудников сайта, наказываются все, в том числе и закрытых лигах.
Что касается пользователей? Для этого они и закрытые лиги, если вылетают оскорбления в адрес пользователей, то их не видят.
Но смысл оффтопов, это не оскорблять пользователей, а общение друзей на разные темы и.т.д
Все оффтопы мониторятся точно так же, как и остальные комментарии на сайте.
Если Вы хотите создать оффтоп, только для тех целей которые написали, естественно мы пример меры.
За оскорбление сотрудников сайта, наказываются все, в том числе и закрытых лигах.
Что касается пользователей? Для этого они и закрытые лиги, если вылетают оскорбления в адрес пользователей, то их не видят.
Но смысл оффтопов, это не оскорблять пользователей, а общение друзей на разные темы и.т.д
Все оффтопы мониторятся точно так же, как и остальные комментарии на сайте.
Если Вы хотите создать оффтоп, только для тех целей которые написали, естественно мы пример меры.