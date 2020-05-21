Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательный тест на COVID-19

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сегодня, 19:21

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте сообщает, что все игроки команды прошли тестирование на коронавирус.

Тесты всех футболистов показали отрицательный результат. В ближайшие дни тренировки команды пройдут в полном составе без ограничений. На данный момент игроки работают в небольших группах, соблюдая дистанцию.