Полузащитник «Вест Хэма» вернулся в клуб из аренды в «Оксфорд Юнайтед», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

«Мне очень понравилось в „Оксфорд Юнайтед“, это был отличный опыт», — сказал Холланд.

Натан в нынешнем сезоне сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

