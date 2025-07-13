Ламину Ямалю исполнилось 18 лет

Сегодня, 13 июля, 18 лет исполнилось нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю.
К 18 годам форвард стал двухкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Со сборной Ямаль выиграл Евро-2024.
Сегодня, 13 июля, 18 лет исполнилось нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю.
К 18 годам форвард стал двухкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Со сборной Ямаль выиграл Евро-2024.
Вся жизнь впереди...
Пусть Судьба благоволит молодому таланту в здоровье, спорте и на личном фронте!
Вся жизнь впереди...
Пусть Судьба благоволит молодому таланту в здоровье, спорте и на личном фронте!