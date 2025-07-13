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Ламину Ямалю исполнилось 18 лет

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:45
Поздравляем с днем рождения !!! Удачи в дальнейшем !
Futurista
Futurista
вчера в 15:09
Всего уже достиг...денег заработал...пора завязывать с футболом и идти в политику)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:58, ред.
Теперь проездом может у нас энергетики в сетевиках покупать....а не дядю Рафинью просить....
mtskh6npsseu
mtskh6npsseu
вчера в 12:37
А на вид все 30 !
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 12:22
Поздравляем гения! 🎂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:20
Мальчонку с Днюхой!
Вся жизнь впереди...
Пусть Судьба благоволит молодому таланту в здоровье, спорте и на личном фронте!
Гость
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