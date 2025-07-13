Футбольный сезон начали с пародии на правосудие. «Кристал Пэлас» выгнали из Лиги Европы

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13 июля 2025, 09:29

Огорчили замечательных фанатов.

У «орлов» отобрали путевку в Лигу Европы

Чиновники УЕФА подтвердили, что у «Кристал Пэлас» отняли законную путевку в Лигу Европы. По состоянию на 1 марта 2025 года акционер «орлов» Джон Текстор также контролировал деятельность «Лиона». Оба клуба вышли в Лигу Европы. Хотя миллионер продал акции «орлов», в УЕФА не учли новый факт. «Кристал Пэлас» отправили в Лигу конференций, где надо пройти два раунда отбора. Слабая награда за победу в Кубке Англии над «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

В «Кристал Пэлас» понимали, что могут стать жертвой двойных стандартов. Без вины виноватые. В этом случае публике важно разозлиться на людей из УЕФА . Лондонский клуб впервые в истории выиграл один из тройки самых престижных трофеев английского сезона. У руководителя «Кристал Пэлас» Стива Пэриша в телефоне нет номера Джона Текстора и людей из его корпорации. Американцы скупили акции разных клубов, но дела в Лондоне вели люди Пэриша.

Текстор давно планировал продать акции «Кристал Пэлас», ведь его «Лион» погряз в долгах. Чтобы спасти французов от вылета в Лигу 2, пришлось попросить ПСЖ и «Манчестер Сити» ускорить выплаты за трансферы Баркола и Шерки соответственно. «Лион» выгнали из элитного дивизиона и вернули обратно. Клуб попробует не повторить печальную судьбу «Бордо». В Лигу Европы «ткачи» попали после победы ПСЖ в Кубке Франции, а «Кристал Пэлас» стал невинной жертвой.

Почему англичан выбросили в Лигу конференций? «Лион» выше в таблице Лиги 1, чем «орлы» в таблице АПЛ . Ещё одно глупое правило УЕФА . Путевку дают за победу в национальном кубке. «Лион» ничего не выиграл, но французов наградили местом в более доходном и престижном турнире. «Кристал Пэлас» трудился в Кубке Англии, обыграл в финале грозный «Манчестер Сити». А теперь им заявили, что клуб не выполнил якобы важные правила. Слово боссу «орлов» Пэришу:

Мы опустошены. Прежде всего, из-за состояния болельщиков. Думаю, поклонники других клубов нас поддерживают, ведь у нас отобрали мечту. Ты выигрываешь кубок, ты по-настоящему побеждаешь впервые в своей истории… Кто-то из знакомых сказал мне, что это как выиграть в лотерею, а на кассе тебе не выдают приз.

Метафора нуждается в оговорке. «Кристал Пэлас» не выиграл в лотерею. Они завоевали путевку в Лигу Европы на футбольном поле. В УЕФА в очередной раз не подготовились к необычной ситуации. Если усматривать конфликт интересов, хотя здесь его нет, то стоило выбросить «Лион» в Лигу конференций. «Ткачи» не выиграли Кубок Франции, а согрелись в лучах славы ПСЖ . У чиновников УЕФА двойные стандарты. Скромные клубы жестко наказывают, а богачей прощают.

Можно вспомнить, как «Рубин» отстраняли от еврокубок на два сезона, а «Динамо» на год, когда клубы РПЛ нарушали финансовые правила УЕФА . После этого были десятки историй с махинациями со стороны грандов Ла Лиги и АПЛ . И всегда чиновники ограничивались смешными наказаниями, вроде денежных штрафов. У «Эвертона» в АПЛ отобрали очки и заставили написать явку с повинной. У «Манчестер Сити» 130 пунктов обвинения, а вердикт откладывают.

В УЕФА прощают клубы корпораций и шейхов

Чиновников из Швейцарии не заботит этика. Они не наказали «Барселону» за многомиллионные выплаты семье одного из боссов испанских арбитров. Чиновников УЕФА не волнует вопрос конфликта интересов. Наследники корпорации «Ред Булл» владеют акциями множества клубов по всему миру, а год назад две их команды – «Лейпциг» и «Зальцбург», без проблем сыграли в Лиге чемпионов. «Кристал Пэлас» можно было развести с «Лионом» при жеребьевке.

Вероятность встречи клубов в плей-офф мизерная, учитывая проблемы «ткачей» с деньгами и неизбежную потерю лидеров. Но вернемся к футбольным корпорациям. Для шейхов тоже не существует конфликта интересов. У владельцев «Манчестер Сити» много футбольных клубов, среди которых есть «Жирона». Каталонцев помогал поднять родной брат Гвардиолы, и в УЕФА не увидели конфликта интересов. В прошлом сезоне их команды играли в Лиге чемпионов.

Переоформление прав – юридическая эквилибристика. «Жирона» и «Манчестер Сити» являются клубами одного шейха. «Зальцбург» и «Лейпциг» принадлежат детям создателей компании «Ред Булл». Но поскольку австрийская компания важна для УЕФА как один из крупных спонсоров, то для них особые законы. Под австрийцев даже прогнули немецкую бюрократию. В Бундеслиге запрещено продавать клубы иностранным владельцам, но сделали исключение.

Фанаты «Кристал Пэлас» намекают на коррупцию. Одни менеджеры ходят на встречи с людьми Чеферина, и потом всё идёт гладко. «Кристал Пэлас» работали по закону – Текстор продал 43 % акции. Но Пэриш не летал на встречу в дорогой ресторан в Швейцарии. Результат – лишение путевки в Лигу Европ. Речь о тотальной несправедливости, из-за которой у нормальных фанатов должна закипать кровь. У клубов «Кристал Пэлас» и «Лиона» сейчас разные владельцы.

Хотя можно пнуть Текстора. Джон откусил больше, чем смог прожевать. Американец подавился многочисленными футбольными проектами. Финансовые проблемы были у «Лиона» и «Ботафого». Беды акционера могли задеть «Кристал Пэлас» без помощи Вуда Джонсона. Американский миллиардер владеет клубом из НФЛ «Нью-Йорк Джетс». После инвестиций в американский футбол решил помочь Тестору исправить главную проблему «Кристал Пэлас».

Впрочем, проблему эту преувеличили люди из УЕФА . Каждый из инвесторов лондонцев имел лишь 25 % голосов при принятии решений. У Текстора было 43 % акций, а его голос не был важнее голосов тройки других владельцев. Все инвесторы «орлов» лично выступали перед комиссией УЕФА . У них на руках были документы о продаже акций, подготовили аргументы с юристами. Сотрудничество со следствием не сработало, а награду вдруг получил коварный грек.

Речь о скандальном владельце «Ноттингем Форест» Маринакисе. Именно его «лесники» отправляются в Лигу Европы вместо «Кристал Пэлас». В Греции Маринакиса называют крестным отцом местных портов. Древние гавани манят бандитов. На кораблях можно спрятать много чего незаконного. Контейнеры и танкеры хранят страшные тайны. Маринакис – уважаемый человек, и ему удивительным образом подыграли люди из УЕФА . Вот такое совпадение интересов.