Галактионов ответил на вопрос о возможном капитанстве Батракова

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, может ли полузащитник стать капитаном «железнодорожников» в будущем.

У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.