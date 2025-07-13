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Галактионов ответил на вопрос о возможном капитанстве Батракова

вчера, 10:22

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, может ли полузащитник Алексей Батраков стать капитаном «железнодорожников» в будущем.

У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.

Мы всегда довольны работой Алексея: как в прошлом, так и в этом году. Абсолютно здорово тренируется и играет. Опять же, тут вопрос в том, как СМИ будут воспринимать его действия. Например, если он какое-то время не будет забивать и отдавать — это не значит, что он плохо или нестабильно играет. У него есть объём работы и с мячом, и без мяча. Никаких проблем не вижу.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Батракову ещё рано быть капитаном команды.
gwv27vsbdms8
gwv27vsbdms8
вчера в 11:11, ред.
Вопрос сам по себе ни о чём.
В каком будущем? В ближайшем, когда начнётся чемпионат или в не обозримом, то есть когда нибудь?
Это тоже самое, что задать вопрос по вратарю ЦСКА, может ли кто нибудь стать основным вратарём кроме Акинфеева или к примеру, а сможет ли кто нибудь выиграть ЛЧ кроме ПСЖ, ну или может ли президентом ФИФА стать Месси или Роналду.
А почему бы и нет? В будущем возможно всё!!!
Capral
Capral
вчера в 10:54, ред.
Да какой он капитан. Капитан должен быть человек лидер, авторитетный, бывалый, опытный, а Батрак- начинающий, способный футболист, а ко всему, ещё и нестабильный. Успеет ещё покапитанить, сейчас надо опериться, найти свою игру и место в команде. И вообще поменьше говорить о Батракове. Пусть сам о себе заявит, и не капитанской повязкой, а игрой...
Vilar
Vilar
вчера в 10:51
Вопрос - чистая провокация, это подлая проверка гл.тренера на вшивость.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:48
Потихоньку, но неуклонно делают из Батракова звезду. Как бы второй Захарян не вышел. Зачем это? Играет парень и играет. Пока неплохо, а дальше видно будет
hnekbp3xjxc9
hnekbp3xjxc9
вчера в 10:30
Лучший игрок команды не обязательно должен быть капитаном.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:25
Есть капитан ,это Баринов !
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