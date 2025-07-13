Галактионов ответил на вопрос о возможном капитанстве Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, может ли полузащитник Алексей Батраков стать капитаном «железнодорожников» в будущем.
У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.
Мы всегда довольны работой Алексея: как в прошлом, так и в этом году. Абсолютно здорово тренируется и играет. Опять же, тут вопрос в том, как СМИ будут воспринимать его действия. Например, если он какое-то время не будет забивать и отдавать — это не значит, что он плохо или нестабильно играет. У него есть объём работы и с мячом, и без мяча. Никаких проблем не вижу.
В каком будущем? В ближайшем, когда начнётся чемпионат или в не обозримом, то есть когда нибудь?
Это тоже самое, что задать вопрос по вратарю ЦСКА, может ли кто нибудь стать основным вратарём кроме Акинфеева или к примеру, а сможет ли кто нибудь выиграть ЛЧ кроме ПСЖ, ну или может ли президентом ФИФА стать Месси или Роналду.
А почему бы и нет? В будущем возможно всё!!!
В каком будущем? В ближайшем, когда начнётся чемпионат или в не обозримом, то есть когда нибудь?
Это тоже самое, что задать вопрос по вратарю ЦСКА, может ли кто нибудь стать основным вратарём кроме Акинфеева или к примеру, а сможет ли кто нибудь выиграть ЛЧ кроме ПСЖ, ну или может ли президентом ФИФА стать Месси или Роналду.
А почему бы и нет? В будущем возможно всё!!!