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Мареска использует Нкунку на позиции опорника на тренировках

вчера, 09:25

Нападающий Кристофер Нкунку хочет покинуть «Челси».

По данным источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска использовал француза на позиции опорного полузащитника на тренировках, чтобы проверить его характер.

Сам Нкунку хочет играть в атакующей линии, поэтому намерен уйти из «Челси».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:44, ред.
И чё такого ?
На тренировке, для развития качеств игрока, тренер может использовать его где угодно.
Кроме того, у него контракт с Челси ещё на 3 года.

P.S. Сдаётся мне, что думки масс медиа о Нкунку в этой связи, - мысли ребёнка о мирском.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:57, ред.
Это равносильно на болиде Формулы 1 дрова возить))
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:56
Инсайд?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 11:51
Думаю, что ничего путного из этого не выйдет. У Нкунку нет необходимых качеств для игры на данной позиции и сам он не горит желанием на ней играть. Это прежде всего игрок атаки. Если Мареска не намерен использовать его на профильной позиции, то лучше продать футболиста.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:49
Что ещё за источник? Пускают на тренировки кого угодно, а потом информация уходит из команды и в сети обсуждают тактические схемы игры, которые тренер выбрал на предстоящий матч.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43
Расизм чистой воды))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Не нравится, так возвращайся в РБ
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