Мареска использует Нкунку на позиции опорника на тренировках

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вчера, 09:25

Нападающий хочет покинуть «Челси».

По данным источника, главный тренер «синих» использовал француза на позиции опорного полузащитника на тренировках, чтобы проверить его характер.

Сам Нкунку хочет играть в атакующей линии, поэтому намерен уйти из «Челси».