Нападающий Кристофер Нкунку хочет покинуть «Челси».
По данным источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска использовал француза на позиции опорного полузащитника на тренировках, чтобы проверить его характер.
Сам Нкунку хочет играть в атакующей линии, поэтому намерен уйти из «Челси».
На тренировке, для развития качеств игрока, тренер может использовать его где угодно.
Кроме того, у него контракт с Челси ещё на 3 года.
P.S. Сдаётся мне, что думки масс медиа о Нкунку в этой связи, - мысли ребёнка о мирском.
На тренировке, для развития качеств игрока, тренер может использовать его где угодно.
Кроме того, у него контракт с Челси ещё на 3 года.
P.S. Сдаётся мне, что думки масс медиа о Нкунку в этой связи, - мысли ребёнка о мирском.