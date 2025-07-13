Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
МЮ рассматривает испанца в качестве сменщика для Мануэля Угарте. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 млн евро.
Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
МЮ рассматривает испанца в качестве сменщика для Мануэля Угарте. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 млн евро.
Точка невозврата пройдена. Теперь некогда великий гранд превратился в дойную корову.
Болельщикам клуба мои искренние сочувствия.
Точка невозврата пройдена. Теперь некогда великий гранд превратился в дойную корову.
Болельщикам клуба мои искренние сочувствия.