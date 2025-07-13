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«Ман Юнайтед» придётся заплатить 100 млн евро за полузащитника «Барселоны»

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Alik_8080
Alik_8080
сегодня в 05:16
Барса не продаст клубу который на дне.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:36, ред.
При таких трансферах,у МЮ и туалетной бумаги не будет в сортире.
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:55
Мое почтение, но мы-то не платим-с!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:31
Потёк футбольный ширпотреб за баснословные бабки в МЮ...
Точка невозврата пройдена. Теперь некогда великий гранд превратился в дойную корову.

Болельщикам клуба мои искренние сочувствия.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:22
Там учитывается не только ег игра, потенциал тоже, возраст
8yksqbcav3zg
8yksqbcav3zg
вчера в 11:32
Они просто передумают и не купят.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:15
Угарте продавать тогда надо. Кто держит сменщика за 100 лямов на лавке. А вообще, парень стоит 30. Неплохо выстрелил в конце прошлого сезона. Но пока на этом все. Столько он может стоить, если выдаст блестящий новый сезон. А сейчас 30 написано и этому верим.
galem72
galem72
вчера в 10:47
Чушь! Такого пацана с разрушительным амплуа брать в АПЛ только через аренду. И ни о каких 100млн и речи быть не может. Хотя это Мундо Депортиво вбросила, а значит, не стоит воспринимать всерьёз.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:17
Отступные от стоимости в 3 с лишним раза отличаются...
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