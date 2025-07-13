 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаСША. МЛС 2025

Месси оформил дубль в пяти матчах МЛС подряд

вчера, 08:57

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола в матче против «Нэшвилла» (2:1).

Таким образом, Лео оформлял дубль в пяти последних играх МЛС подряд. Кроме сегодняшней встречи, аргентинец забивал два мяча в матчах против «Коламбуса», «Монреаля» (дважды) и «Нью-Инглэнд».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» завершит 2025 год без трофеев, чего не случалось с 2021-го
10 июля
«Реал» впервые за 22 года пропустил три мяча к середине первого тайма
09 июля
Скорость удара Педро во втором голе «Челси» достигла 120 км/ч
09 июля
Холанд забил 300-й гол в профессиональной карьере
27 июня
Ямаль — лидер чемпионата Испании по количеству обводок
20 июня
ПСЖ и «Челси» имеют преимущество на Клубном ЧМ. У молодёжи больше сил и мотивации
19 июняRoman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
 
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:53, ред.
на каком поле? в МЛС?
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 06:59
Ну еще один "заработает " в 2025 м
Agamaga005
Agamaga005 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 01:53
Свои ЗМ он заработал. Сейчас продолжает творить историю!
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:49
Где? На поле. Статистика об этом говорит. У Реала 0 созданных голевых.
амурец
амурец ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Где он создал больше голевых моментов?
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:06
Пускай попробует 5 в 2х
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 19:34
Думаю, лучшие игроки играют в псж, барса, реал, мс, бавария, ливер, челси, арсенал. Ну, мож еще в байере, тотенхеме, мю, вилле, атлетико, ньюкасле, интере, наполи. Увы, всë. Хороших команд мало, тк хорошего мало в принципе. Их не может быть больше 20, их как мы поняли не может быть вне европы.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 19:09
ЗМ ему ёмаё
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:12
Дембеле, говорите, фаворит на золотой мяч?)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:00
Солидно!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:33
До сих пор идеальный Месси, не всегда быстрый как раньше, но в качестве хуже не стал.
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:27
Кстати, Месси создал больше голевых моментов, чем весь Реал против ПСЖ.
амурец
амурец
вчера в 14:18
Ну да в любительской лиге, что не афишировали его игру с ПСЖ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:32
если МЛС такой слабый чемпионат, и эти голы не имеют ценностей, тогда чем заняты остальные?))
например, Миранчук.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:25
Молодец. Это хорошее достижение.
Не буду портить всё надписями, типа это лига Гамбургеров, там вратари пропускают все подряд, буквально каждый штрафной от Лео они пропускают, в Европе такого не было бы конечно. Защитники низкого уровня и т.д.

Достижение хорошее? Да. Да и ещё и в таком возрасте. Могу порадоваться за конкурента Кри Ро. И другим советую иногда признавать достижения тех, за кого не болеете.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:22
Ага дедуля ждем дубль )
112910415
112910415
вчера в 10:56
Волшебник не разучился колдовать!
r95sybzz9ctv
r95sybzz9ctv
вчера в 10:24
Месси красава, стабильно забивает, тянет команду
lotsman
lotsman
вчера в 10:22
Месси нашёл чемпионат по своим силам на свои пенсионные годы и делает рекорды.)
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
Ещё и со штрафного красоту положил..... Неудержимый GOAT....Больной аргентинский дед...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 7kksc4tvet33 (раскрыть)
вчера в 10:00
набирает форму к ЧМ2026
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:53
Или "Лео - два ствола" - вообще тут обильное поле для фантазии, только вот всё может резко изменится, если к примеру аргентинец серию хет-триков положит - здесь сложнее придумать будет...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:44
С такой игрой Лео Роналду до 50 лет в песках забивать придётся. Иначе рекорд может рухнуть...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:38
Всё это хорошо, лишь бы на Золотой мяч не попытались его номинировать.
7kksc4tvet33
7kksc4tvet33
вчера в 09:33
У Месси вторая молодость.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:21
Проще Дуплео))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 09:21
Думаю, что это выдающееся достижение. Месси находится в хорошей форме и все еще является одним из лучших игроков мира. Посмотрим удастся ли ему продлить свою рекордную серию.
drug01
drug01
вчера в 09:21
Лео вспомнил свой футбол!!!!
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 09:21
Разбушевался не на шутку старче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:59, ред.
В Штатах, если так и дальше продолжит, Месси может получить почетное прозвище - Лео - дуплет!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 