Месси оформил дубль в пяти матчах МЛС подряд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола в матче против «Нэшвилла» (2:1).
Таким образом, Лео оформлял дубль в пяти последних играх МЛС подряд. Кроме сегодняшней встречи, аргентинец забивал два мяча в матчах против «Коламбуса», «Монреаля» (дважды) и «Нью-Инглэнд».
Не буду портить всё надписями, типа это лига Гамбургеров, там вратари пропускают все подряд, буквально каждый штрафной от Лео они пропускают, в Европе такого не было бы конечно. Защитники низкого уровня и т.д.
Достижение хорошее? Да. Да и ещё и в таком возрасте. Могу порадоваться за конкурента Кри Ро. И другим советую иногда признавать достижения тех, за кого не болеете.
Не буду портить всё надписями, типа это лига Гамбургеров, там вратари пропускают все подряд, буквально каждый штрафной от Лео они пропускают, в Европе такого не было бы конечно. Защитники низкого уровня и т.д.
Достижение хорошее? Да. Да и ещё и в таком возрасте. Могу порадоваться за конкурента Кри Ро. И другим советую иногда признавать достижения тех, за кого не болеете.