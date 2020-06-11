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Лондонский «Арсенал» уступил «Брентфорду» в товарищеском матче

11 июня 2020, 02:40

Лондонский «Арсенал» на «Эмирейтс» провёл товарищеский матч с «Брентфордом». Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «канониров» голами отличились Джозеф Уиллок и Александр Ляказетт. За «Брентфорд» забивали Тарик ФосуИбрахим Дервисоглу и Шендон Баптист.

Состав «Арсенала» на 1-й тайм: Лено, Бельерин, Мустафи, Пабло Мари, Тирни, Уиллок, Себальос, Сака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.

Состав «Арсенала» на 2-й тайм: Лено (Мартинес 60), Бельерин (Папастатопулос 60), Мустафи (Холдинг 60), Давид Луис, Тирни (Колашинац 60), Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Озил, Обамеянг (Нельсон 60 (Койл 85)), Ляказетт, Сака (Мартинелли 60).

Ранее в товарищеской игре «Арсенал» обыграл «Чарльтон».

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
12 июня 2020 в 15:37
Сака в полущащите выходит играл. Классно.
Brooklyn888
Brooklyn888
11 июня 2020 в 20:27
Чет храмают красные)
Artuom
Artuom
11 июня 2020 в 11:44
Как пропускали, так и пропускают...(
VAN ARM
VAN ARM
11 июня 2020 в 09:31
это тактика такая)))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
11 июня 2020 в 06:37
Можно ставить против Арсенала в первых играх.
Youngberg
Youngberg
11 июня 2020 в 05:21
Ничего страшного нет, в официальных будут выигрывать)
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