Лондонский «Арсенал» уступил «Брентфорду» в товарищеском матче

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11 июня 2020, 02:40

Лондонский «Арсенал» на «Эмирейтс» провёл товарищеский матч с «Брентфордом». Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «канониров» голами отличились Джозеф Уиллок и Александр Ляказетт. За «Брентфорд» забивали Тарик Фосу, Ибрахим Дервисоглу и Шендон Баптист.

Состав «Арсенала» на 1-й тайм: Лено, Бельерин, Мустафи, Пабло Мари, Тирни, Уиллок, Себальос, Сака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.

Состав «Арсенала» на 2-й тайм: Лено (Мартинес 60), Бельерин (Папастатопулос 60), Мустафи (Холдинг 60), Давид Луис, Тирни (Колашинац 60), Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Озил, Обамеянг (Нельсон 60 (Койл 85)), Ляказетт, Сака (Мартинелли 60).

Ранее в товарищеской игре «Арсенал» обыграл «Чарльтон».